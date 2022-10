﻿Nach 40 Jahren: Vierlingsgeburt am Uniklinikum Dresden

Nach knapp 40 Jahren sind am Uniklinikum Dresden wieder Vierlinge zur Welt gekommen. Nach zwei Monaten auf der Kinderstation durften die vier Geschwister nun nach Hause.

Babyglück mal vier: Am Dresdner Uniklinikum sind nach knapp 40 Jahren wieder Vierlinge zur Welt gekommen.

Dresden. Nach knapp 40 Jahren sind im Dresdener Uniklinikum (UKD) wieder Vierlinge zur Welt gekommen. Wie das Krankenhaus mitteilt, wurden die Geschwister Sham, Joud, Ahmad und Ayham Mitte August geboren. Jetzt sind sie so fit, dass sie die Klinik mit ihren Eltern nach zwei Monaten auf der Kinderstation verlassen können.

45 Minuten Kaiserschnitt für vier Babys

Die Vierlinge kamen in der 30. Schwangerschaftswoche über einen Kaiserschnitt zur Welt und waren demnach Frühchen. Da eine Mehrlingsschwangerschaft ein erhöhtes Risiko mit sich bringt, ließ sich die Mutter bereits in den Wochen vor der Geburt im UKD betreuen. „So haben wir gemeinsam eine zusätzliche erfolgreiche Schwangerschaftswoche erreicht, sagt Cahit Birdir, der die Geburtshilfe und Pränataldiagnostik als Oberarzt leitet. Mit 45 Minuten habe der Kaiserschnitt kaum länger gedauert als bei der Geburt eines einzelnen Kindes.

Vierlinge an der Dresdner Uniklinik Dresden, 25. Oktober 2022: An der Dresdner Uniklinik wurden Vierlinge geboren. Das Krankenhausteam hat die ungewöhnliche Geburt mit der Kamera begleitet.

Kinder konnten ihr Gewicht verdoppeln

Allerdings bindet eine Vierlingsgeburt deutlich mehr Personal. Ein ganzes Team aus Gynäkologen, Kinderärzten, Hebammen und Pflegekräften habe sich um die zwei Mädchen, zwei Jungen und ihre Mutter gekümmert. Mit Erfolg: Bis heute konnten alle Kinder ihr Gewicht verdoppeln.

Wahrscheinlichkeit für Vierlingsgeburt bei 1:600 000

Sham, Joud, Ahmad und Ayham sind vier von mittlerweile 2000 Kindern, die dieses Jahr am UKD zur Welt gekommen sind. An Mehrlingsgeburten zählt die Krankenhausstatistik für das Jahr 2022 bislang 62 Zwillingspärchen und eine Drillingsgeburt. Die letzte dokumentierte Vierlingsgeburt am UKD fand 1984 statt, das damals noch als Johannstädter Krankenhaus firmierte. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer natürlichen Empfängnis vier Kinder entstehen, liegt heute bei 1:600 000.

