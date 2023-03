﻿Stadtrat beschließt Antrag zur Rettung der Dresdner Clubkultur

Dresden. Gute Nachrichten für die lokale Szene: Der Stadtrat hat in seiner vergangenen Sitzung einen SPD-Antrag zur Rettung der Dresdner Clubkultur beschlossen. Vor fast einem Jahr forderten die Sozialdemokraten darin eine Bestandsaufnahme der lokalen Clubs im Hinblick auf Größe, Lage und Besucherzahl.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rettung der Dresdner Clubkultur sei „allerhöchste Zeit“

In einem zweiten Schritt müsse diskutiert werden, welche Flächen, Gebäude und Orte in kommunalem Besitz als neue Spielstätten zur Verfügung gestellt werden könnten (DNN berichteten). Für diese Schritte sei es „allerhöchste Zeit“, sagt die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Eileen Mühlbach. In Dresden brauche es nicht nur Hochkultur, Philharmonie und Semperoper, sondern auch eine lebendige Clubszene. Diese sei ein „harter Standortfaktor“ für die Wahl des Studien-, Arbeits- oder Lebensortes junger Menschen, heißt es weiter in einer Pressemitteilung der Dresdner SPD. Zudem seien junge Künstler, die hier ausgebildet werden, auf Clubs angewiesen, um sich dort ausprobieren zu können.

Clubs haben es in Dresden immer schwieriger

In den 1990er Jahren war Dresden noch eine Hochburg der Clubkultur. Gentrifizierung, Miet- und Betriebskostensteigerungen und immer strengere Regeln für Lärmschutz machen den Spielstätten allerdings zu schaffen. Sichtbar wird das unter anderem in der Dresdner Neustadt, wo in den vergangenen Jahren mehrere Clubs wie das „Sabotage“ an der Bautzner Straße und das „TBA“ am Bahnhof Neustadt verschwunden sind.