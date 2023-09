﻿Seidnitz Center will am Sonnabend ein Statement setzen

Dresden. Sonnabend, 30. September, ist für das Seidnitz Center in Dresden ein besonderer Tag. Centermanagerin Tina Schwenke spricht von einem „Meilenstein in der 29-jährigen Geschichte des Einkaufszentrums“. Der solle gebührend gefeiert werden. „Wir wollen ein Statement setzen und uns als DAS Familiencenter hier im Umkreis positionieren.“ Und dafür wird sogar einen ganzen Tag lang die Enderstraße komplett gesperrt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was am Sonnabend gefeiert wird

Der Grund ist der Abschluss von umfangreichen Bauarbeiten in der Mall des Einkaufszentrums und die Neueröffnung des großen, komplett neu gestalteten Gastronomiebereiches. Einen solchen gab es zwar schon immer. Doch Technik und Einrichtung waren nicht nur in die Jahre gekommen, auch die Gestaltung war alles andere als besucherfreundlich.

Das lag daran, dass sich die Gastro-Angebote ursprünglich im Vorkassenbereich eines großen Einzelhandelsmarktes befanden. Als dieser schloss und die Fläche umgebaut und anders aufgeteilt wurde, sei der Gastro-Bereich quasi übriggeblieben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer jetzt der Eigentümer ist

Dessen Umgestaltung habe der neue Eigentümer, der Investmentfonds eines großen deutschen Kreditinstituts, 2019 nach der Übernahme des Seidnitz Centers deshalb ganz oben auf seine To-Do-Liste gesetzt. Denn der Foodcourt sei trotz allem „immer extrem gut frequentiert“ gewesen. Das hat auch damit zu tun, dass die Mitarbeiter umliegender Unternehmen dort gerne essen gehen.

Corona verzögerte die Umbaupläne. „Doch Ende 2021, Anfang 2022 nahmen sie wieder Fahrt auf“, so Tina Schwenke. Vom Sommer bis kurz vor Weihnachten 2022 wurde zunächst im hinteren Bereich der Fläche eine neue moderne WC-Anlage errichtet. Zudem entstanden Umkleidekabinen für Mitarbeiter sowie Personaltoiletten.

Welche Anbieter es im Gastronomiebereich gibt

Nach Ostern 2023 startete dann der Umbau und die technische Modernisierung des Gastro-Bereiches. Bäckerei Bärenhecke und Fleischer Korch boten einen Interimsverkauf. Mr. Bien mit Asiafood und Subway legten eine Pause ein.

Mit der Eröffnung am 30. September sind alle Genannten wieder mit von der Partie – im schickeren Ambiente und zum Teil mit erweitertem Angebot. Zudem locken Uchi Sushi, Bio’s Döner und eine Italia Bar die Hungrigen. Ein großer zentraler Sitzbereich in der Mitte soll ermöglichen, dass Familien zusammen essen können, auch wenn sich jeder an einem anderen Gastro-Stand etwas aussucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum die Enderstraße gesperrt wird

Die Einweihungsparty beginnt am Sonnabend, 30. September, 11 Uhr. Und zwar vor dem Seidnitz-Center. Um eine große Bühne aufbauen zu können, wird die Enderstraße von Sonnabend, 3 Uhr, bis Sonntag, 3 Uhr, gesperrt. Die Zufahrt zum Parkhaus sei aber möglich, so die Centermanagerin.

Was das Fest bietet

Die Tankstelle in der Nachbarschaft mutiert am Sonnabend zu einem großen Kinder-Eventbereich. Und auch in der Mall gibt es Spiel und Spaß.

Moderiert von André Hardt werden die Besucher auf der großen Bühne u.a. die Percussion-Gruppe Blechlawine (11 Uhr), Quaster von den Puhdys (12.30 Uhr) und Bürger Lars Dietrich (14.40 Uhr) erleben. Rolf Stahlhofen gibt 16-19 Uhr ein Konzert mit befreundeten Künstlern wie Cassandra Steen, Leony und Henning Wehland zugunsten seiner Stiftung Water Is Right. Besagte Foundation setzt sich weltweit für den Zugang zu sauberem und erschwinglichem Trinkwasser sowie sanitären Einrichtungen ein. Auch im Seidnitz Center gibt es jetzt einen Wasserspender, wo man mitgebrachte Mehrwegflaschen befüllen kann.

Wie die Besucherfrequenz in der Mall ist

Während andernorts sorgenvoll auf die Besucherfrequenz geblickt und über die Zukunftsfähigkeit von großen Shopping-Malls diskutiert wird, sieht Centermanagerin Tina Schwenke das Seidnitz Center in gutem Fahrwasser. „Unsere Besucherfrequenz liegt jetzt über der von 2019 – also vor Corona“, ist sie zufrieden. Tina Schwenke spricht von durchschnittlich 200 000 bis 220 000 Besuchern monatlich. Auch in der Hoch-Zeit der Corona-Pandemie, als die Einschränkungen am umfangreichsten waren, habe das Seidnitz-Center einen Frequenz-Rückgang von „nur“ 40 bis 50 Prozent gehabt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Centermanagerin weiß auch, warum das so ist. „Wir sind kein klassisches Shoppingcenter, sondern ein Nahversorgungszentrum. Da die Hälfte der Geschäfte Grundversorger sind, hatten wir zu einer Zeit, da die Einschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie am größten waren, immer ein Grundrauschen an Frequenz.“

Woher die Kunden im Seidnitz Center kommen

Doch auch jenseits von Corona spiele diese Rolle als Nahversorger dem Seidnitz Center in die Karten. Die Kunden kommen nicht nur aus den unmittelbar umliegenden Wohngebieten, sondern ebenso aus dem weiteren Umkreis bis nach Striesen und Blasewitz sowie Laubegast und Niedersedlitz. Stadtzentrum und Elbe bilden eine Art Grenze für das Einzugsgebiet.

Das große Plus des Seidnitz Centers sei zudem die gemischte Nutzung. Diese sieht Tina Schwenke überhaupt als Voraussetzung, um auch in der Zukunft bestehen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Seidnitz Center bietet neben einer Mall mit vielen Geschäften zum einen im Haus A ein Gesundheitszentrum mit vielen Spezialpraxen. Davon profitieren auch die Geschäfte. Denn wer zur Untersuchung oder Behandlung zur Enderstraße fährt, nutzt oft die Gelegenheit, und schaut noch in dem einen oder anderen Geschäft vorbei, bevor er die Heimreise antritt.

Wie hoch die Vermietungsquote ist

Zum anderen lebt das Center von der Vermietung von Büros. „Wir bieten viele kleinteilige Büros. Die sind derzeit alle belegt.“ Für leerstehende größere Büros sei man in Gesprächen. Die Centermanagerin spricht von einer aktuellen Vermietungsquote von 98 Prozent. Bei den 20 000 Quadratmetern Gesamtverkaufsfläche in der Mall liege die Vermietungsquote bei 95 Prozent.

Das liegt am derzeit nicht genutzten Untergeschoss. Die beiden Geschäfte bzw. Dienstleister, die dort mal angesiedelt waren, haben schon vor Corona zugemacht. Der Leerstand soll aber nicht bleiben. „Hier kommen wieder Läden hin“, sagt Tina Schwenke.

Durch eine Umstrukturierung der Lagerflächen sollen aus den vormals 800 qm sogar knapp 1060 qm werden – wenn der Plan genehmigt wird. Was dort dann angeboten wird, ist noch nicht in Sack und Tüten. Tina Schwenke weiß aber aus der jüngsten Kundenbefragung, dass Schmuck und Blumen ganz oben auf der Wunschliste der Kunden stehen.

seidnitzcenter.de

DNN