﻿Mit dem Zug zum Baden direkt von Dresden an den Senftenberger See

Dresden/Kamenz/Senftenberg. Von Dresden direkt an den Senftenberger See: In den Sommerferien wird an den Wochenenden wieder die Seenlandbahn im Einsatz sein. Zwischen 8. Juli und 20. August bringt sonnabends und sonntags ein Dieseltriebwagen Fahrgäste nach Senftenberg. Bei dem Zug handelt es sich um eine S 8, die ab Kamenz bis nach Senftenberg verlängert wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf der Strecke zwischen Senftenberg und Kamenz war der Personenzugverkehr vor ziemlich genau 25 Jahren eingestellt worden – was vor allem die Stadt Bernsdorf hart getroffen hatte, weil zeitgleich auch die Anbindung über Königsbrück nach Dresden aus dem Fahrplan verschwand.

Knapp eineinhalb Stunden Fahrt bis Senftenberg

Ein Umstand, mit dem sich der dortige Bürgermeister Harry Habel (CDU) nicht abfinden will. Auf seine Initiative hin engagieren sich bereits seit einigen Jahren der Kreis Bautzen und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mit finanzieller Un­terstützung des Freistaats und bieten im Sommer wieder Fahrten auf der Strecke von Dresden über Bernsdorf nach Senftenberg an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Züge der Seenlandbahn fahren an allen Wochenenden in den Sommerferien jeweils an den Sonnabenden und Sonntagen vormittags ab Dresden und am späten Nachmittag ab Senftenberg zurück in die sächsische Landeshauptstadt. Die Fahrt mit der Seenlandbahn dauert knapp eineinhalb Stunden.

Lesen Sie auch

Die Deutsche Bahn setzt auf der Strecke die gleichen Dieseltriebwagen ein, die auch auf regulären Verbindungen zwischen Dresden und Kamenz im Einsatz sind. Die Mitnahme von Fahrrädern ist dort nur sehr begrenzt möglich. Deshalb weist der Verkehrsverbund ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, vorab Fahrräder zu reservieren, die nur wenige Meter vom Senftenberger Bahnhof entfernt zur Verfügung stehen. Alle Infos dazu und zu den vielen Freizeitangeboten finden sich auf der Internetseite der Tourismusregion.

VVO-Tarif, Sachsen- und Deutschlandticket gelten

In der Seenlandbahn gilt der bekannte VVO-Tarif. Wer von Dresden bis Senftenberg fahren möchte, benötigt ein Ticket für den gesamten Verbundraum. Fahrgäste ab Kamenz lösen eine Einzelfahrt für die beiden Tarifzonen 30 (Kamenz) und 33 (Lauta).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Darüber hinaus werden im Zug auch das Deutschlandticket oder das Sachsenticket der Deutschen Bahn anerkannt. Die Tickets sind in allen Servicestellen, an Automaten sowie per Handy in den Apps vom VVO der Bahn zu haben. Wer an Bahnhöfen ohne Ticketautomat zusteigt, darf das Ticket auch beim Zugbegleiter erwerben.

So fährt die Seenlandbahn vom 8. Juli bis 20. Juli sonnabends und sonntags Richtung Senftenberg Dresden Hauptbahnhof ab 9.35 Uhr Dresden Neustadt ab 9.40 Uhr Radeberg ab 9.58 Uhr Kamenz ab 10.25 Uhr Straßgr.-Bernsdorf ab 10.33 Uhr Wiednitz ab 10.37 Uhr Hosena an 10.44 Uhr Senftenberg an 10.56 Uhr Richtung Dresden Senftenberg ab 16.58 Uhr Hosena ab 17.08 Uhr Wiednitz ab 17.15 Uhr Straßgr.-Bernsdorf ab 17.19 Uhr Kamenz an 17.33 Uhr Radeberg an 17.57 Uhr Dresden-Neustadt an 18.14 Uhr Dresden Hauptbahnhof an 18.21 Uhr bis und ab Kamenz hält der Zug an allen Unterwegshalten zu den üblichen Fahrzeiten der S 8

Alternativ zur Seenlandbahn gelangen Fahrgäste aus Dresden auch weiterhin direkt mit dem Regionalexpress 18 in Richtung Cottbus nach Senftenberg. Die Züge fahren derzeit allerdings nur vom Neustädter Bahnhof und benötigen von dort ebenfalls fast eineinhalb Stunden. Zudem gilt dort nicht durchgehend bis Senftenberg der VVO-Tarif.

Keine Direktzüge dieses Jahr bis Doksy

Unterdessen wird es anders als in den Vorjahren in diesen Sommerferien an den Wochenenden keine direkten Züge von Dresden nach Doksy am Machasee geben. Grund dafür sind die an diesem Wochenende startenden Bauarbeiten an der Strecke bei Wilthen. Wer einen Abstecher an den in Tschechien beliebten Badesee machen möchte, hat dazu nur noch an diesem Mittwoch und Donnerstag Gelegenheit. Wegen der Feiertage im Nachbarland wird an beiden Tagen jeweils ein Zug ab Dresden über Zittau und Liberec bis nach Doksy und zurück fahren. Die Länderbahn hatte allerdings wegen der Feiertage im Nachbarland und weiterer Gründe vor einer besonders starken Auslastung ihrer Züge in dieser Woche gewarnt.

Informationen für Touristen im Internet: lausitzerseenland.de

DNN