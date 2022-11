Unfallbilanz zum Wochenstart: Sechs verletzte Radfahrer in Dresden und Region

Dresden. Von Montag bis Dienstagmorgen musste die Polizei sechs verletzte Radfahrer in Dresden und der Umgebung in ihre Unfallstatistik aufnehmen. Zweien wurden die winterlichen Straßenverhältnisse zum Verhängnis. So stürzte eine 56-jährige Radlerin am Dienstagmorgen in Laubegast auf glatter Straße und verletzt sich leicht. Schwer verletzte sich ein Zwölfjähriger, der zu gleicher Zeit auf der Winzerstraße in Radebeul ohne Beteiligung Dritter mit dem Rad gestürzt war.

Unter Alkoholeinfluss stand ein 35-Jähriger, der Montagabend auf der Oybiner Straße im Dresdner Osten mit dem Rad hinfiel und sich schwer verletzte. Die Polizei stellte 0,9 Promille fest.

Bei Unfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern wurden wiederum drei Radler verletzt. Eine 17-Jährige wurde am Montagabend in der Johannstadt von einem Wagen erfasst, genauso eine 16-Jährige am Dienstagmorgen beim Queren der Lommatzscher Straße. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Auf dem Dohnaischen Platz in Pirna stießen am Montagabend wiederum zwei Radfahrer zusammen. Einer der Beteiligten trug leichte Blessuren davon.

Von fkä