Mietvertrag nur bis 2025: Blick ins Elbamare in Gorbitz.

War die Absage an eine neue Schwimmhalle in Klotzsche erst der Anfang? Die Sozialdemokraten im Stadtrat wollen wissen, wie es mit den Schwimmhallen in Dresden weitergehen soll. Das fordern sie vom Oberbürgermeister.

