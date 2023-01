﻿Schwimmhalle an der Steinstraße in Dresden: Am Montag beginnt der Abriss

Die Schwimmhalle an der Steinstraße ist marode. Am Montag beginnt der Abriss.

Dresden. Wegen zahlreicher Mängel am Gebäude hatte die Stadt bereits 2001 die Schwimmhalle an der Steinstraße schließen müssen, in der Folge diente das Gebäude noch als Lager für das benachbarte Serumwerk. Doch die Tage der 1969 errichten Halle sind nun endgültig gezählt (DNN berichteten). Am Montag rücken an der Steinstraße die Abrissbagger an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Halle mit dem markanten Dach aus v-förmigen Spannbetonträgern war einst als Ersatz für das im Krieg stark beschädigte Güntzbad errichtet worden. Einige Jahre nach der Schließung 2001 kaufte dann der Pharmakonzern Glaxo Smith Kline, Ei­gentümer des benachbarten Serumwerks, für 2,8 Millionen Euro das 18 000 Quadratmeter große Güntzbad-Areal – mitsamt der maroden Schwimmhalle.

Pläne für Erweiterung des Serumwerks hatten sich zerschlagen

Dort wollte das Un­ternehmen ursprünglich viele Millionen Euro investieren, plante seit 2008 die Erweiterung des Dresdner Standorts. Mangels Bedarfs landeten die Pläne dann aber doch wieder in der Schublade. Die Halle diente indes als Lager, an der zur Steinstraße hingewandten Gebäudeseite wurde ein großes Tor eingebaut.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch inzwischen ist das Gebäude derart marode, dass eine Weiternutzung „aus ökonomischer wie ökologischer Sicht nicht vertretbar“ ist, heißt es von Glaxo Smith Kline. In den vergangenen Wochen waren erste Vorbereitungsarbeiten erfolgt, bevor nun die alte Halle endgültig verschwinden wird. Alle Baumaterialien werden laut Pharmakonzern dabei „nach höchsten Standards getrennt und einer Wiederverwertung zugeführt“.

Bis April Tabula rasa

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende März, im Monat darauf sollen dann auch die letzten Handgriffe auf dem Areal erledigt sein. Verkaufen will das Unternehmen das Gelände aber nicht: „Wir behalten das Güntzbad-Areal weiterhin als potenzielle Erweiterungsfläche unseres Werkes.“ Konkrete Pläne für einen Neubau gibt es gegenwärtig allerdings nicht.

Die VT-Falten kamen als vorgefertigtes Bauteil vielfach in der DDR zum Einsatz. An der Steinstraße entstand seinerzeit allerdings die erste Schwimmhalle in der DDR mit einem solchen Dach. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Mit der Halle verschwindet auch ein Stück Baugeschichte. Das Dach besteht aus sogenannten VT-Falten. Das trapezförmige Bauteil war in den 1960er Jahren am Institut für Stahlbeton in Dresden entwickelt worden, 1968 wurden die Träger aus Spannbeton erstmals beim Bau ei­nes Speisesaals in Porschdorf verwendet. An der Steinstraße entstand die erste Schwimmhalle mit einem solchen Dach. In den folgenden Jahren traten die VT-Falten-Dächer ih­ren Siegeszug an, die Technik kam landauf landab zum Einsatz, bei Gebäuden, die ganz verschiedenen Zwecken dienten.