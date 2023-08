Schwimmen in Dresden: Freibäder öffnen eine Woche länger

Dresden. Weil das Wetter kommende Woche sommerlich bleiben soll, öffnen das Freibad im Kombibad Prohlis, das Freibad im Georg-Arnhold-Bad und das FKK-Strandbad Wostra länger als geplant. Wie der städtische Bäderbetrieb mitteilt, bis 10. September täglich von 10 bis 18 Uhr. Für alle anderen Freibäder endet die Saison am 3. September.

Einen Tag später kehrt der Hallenbetrieb zu seinen gewohnten Öffnungszeiten zurück. Mehr Zeit zum Bahnenziehen haben Dresdner dann am Freiberger Platz, in der Schwimmhalle Bühlau, im Kombibad Prohlis sowie im Georg-Arnhold-Bad. Die Schwimmhalle Klotzsche und das Nordbad starten am 9. September in den regulären Betrieb. Die genauen Öffnungszeiten finden Interessierte auf der Website der Dresdner Bäder.

DNN