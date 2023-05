﻿Schwimmbäder in Dresden: Eilanträge in der Warteschleife

Dresden. Erst musste alles ganz schnell gehen. Ein Eilantrag jagte den anderen, es herrschte ein regelrechter Überbietungswettbewerb der Stadtratsfraktionen beim Thema städtische Bäder. Der Aufschrei war groß, als Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) im Januar auf Anfrage von Stadträtin Silvana Wendt (Freie Wähler/Freie Bürger) erklärte: Der Neubau einer Schwimmhalle in Klotzsche wird auf Eis gelegt. Die städtische Bäder GmbH ist mit einem Förderantrag gescheitert, die Baukosten sind explodiert, der Neubau ist nur noch eine Illusion.

Alle wollten den Neubau retten, über das gesamtstädtische Bäderkonzept debattieren oder sogar die städtische Bäder GmbH rekommunalisieren, wie es ausgerechnet die FDP fordert. Unter Obhut der Stadt, so das Argument der Liberalen, habe der Stadtrat größeren Zugriff auf die Betriebsleitung des Unternehmens, die gegenwärtig an den Aufsichtsgremien vorbei agiere.

In schöner Regelmäßigkeit keine Debatte

Nur: In schöner Regelmäßigkeit kommt die Bäder-Debatte im Stadtrat nicht zum Aufruf, weil es Wichtigeres zu debattieren gibt. Offenbar. Februar, März, April und Mai verstrichen, ohne dass die Eilanträge behandelt wurden. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, denn mit Spannung wartet die Politik auf das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung. Ohne städtische Zuschüsse werde die Bäder GmbH ihre Angebote nicht beibehalten und schon gar nicht investieren können. Wenn es ein Steuer-Plus gäbe, sollten die Bäder ein Stück abbekommen vom Kuchen.

Im Dezember 2022 schrillten im Stadtrat die Alarmglocken, die Bäder GmbH nannte dramatische Verlustprognosen, OB Dirk Hilbert (FDP) musste nach dem Willen des Stadtrats den Feuerwehrmann spielen und sollte für einen Verlustausgleich mit städtischen Mitteln sorgen.

Stadtkasse muss 58 000 Euro tragen

Am Ende kam es gar nicht so schlimm, wie Bäder-Sprecher Lars Kühl jetzt erklärte. Mit einem eisernen Sparkurs hat das Unternehmen sein Defizit auf 15,058 Millionen Euro drücken können im vergangenen Jahr. 15 Millionen Euro übernimmt wie jedes Jahr der städtische Konzern Technische Werke Dresden, für die Stadtkasse bleiben 58 000 Euro. Ein Klacks, gewissermaßen, der vielleicht auch das Schlafwagentempo bei den Bäder-Eilanträgen erklärt.

Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, auch das Thema Temperaturen in den Schwimmhallen ist laut Kühl weniger dramatisch als manchmal geschildert. Die Bäder haben Wasser- und Lufttemperatur um ein Grad abgesenkt und sparen damit im Verbund mit weiteren Maßnahmen wie der Verzicht auf beheizte Außenbecken bis zu 25 Prozent Energiekosten. Es gebe vereinzelt Beschwerden über die Temperaturen, bestätigt Kühl. „Aber das sind immer wieder die gleichen Einreicher.“

Energiewende verschlafen?

Tatsächlich, so das Unternehmen, habe man von Januar bis März dieses Jahres deutlich mehr Besucher registriert als im Vorjahreszeitraum, als es in den Schwimmhallen noch wärmer war. 470 000 Euro im Jahr würden mit der Absenkung gespart, rechnet Kühl vor, viel Holz für ein Unternehmen, das nie rentabel arbeiten kann. Die AfD will per Stadtratsbeschluss die Temperaturen erhöhen, auch die Grünen denken über einen Antrag nach, mit dem auch die Frage der Finanzen geklärt werden soll.

Dass die Bäder GmbH die Energiewende verschlafen hat, wie es die Grünen dem Unternehmen oft vorwerfen, will Sprecher Kühl so nicht stehen lassen. Als die Energiepreise noch stabil waren in diesem Land, da hätte es ein defizitäres Unternehmen schwer gehabt, Investitionen in erneuerbare Energien zu rechtfertigen. Zumal die Bäder GmbH viel Geld investiert hat – in neue Schwimmhallen.

Vielleicht richtet es eine Doppelsitzung

5900 Quadratmeter überdachte Schwimmfläche sind der Wert, den Dresden erfüllen muss. Wenn der Neubau in Klotzsche kommt, der mehr Fläche bietet als der Altbau im Norden, dann liegt die Stadt über der Norm, sagt der Bädersprecher. Wann die Eilanträge zu Klotzsche verhandelt werden, weiß kein Mensch. Am 15. und 16. Juni plant der Stadtrat eine Doppelsitzung, um sich liegen gebliebenen Vorlagen zu widmen. Vielleicht ist dann Zeit für die Bäderdebatte. Vielleicht aber auch nicht.

