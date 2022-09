Drei Schulen teilen sich einen Standort in Dresden-Johannstadt. Aus Sicht der Gymnasiumsleitung wird das Ringen mit den besonderen Herausforderungen von der Stadt nicht angemessen gewürdigt. Jetzt löst ein geplanter Stadtratsbeschluss weitere Sorgen aus.

Dresden. Die Unruhe am Gymnasium Johannstadt ist groß. "Wir würden gern über positive Projekte reden", erklärt Schulleiterin Sonja Hannemann. Doch der Alltag ist derzeit immer wieder von den widrigen Verhältnissen am Schulstandort an der Pfotenhauerstraße überschattet. Das Gymnasium ist 2020 als Neugründung gestartet, es teilt sich aktuell das Gebäude an der Pfotenhauerstraße mit der 101. Oberschule und dem Abendgymnasium.

Es gibt wohl keine Schulneugründung in Dresden, der nicht auch ein Neubau in Aussicht gestellt worden war – mit mehr oder weniger langer Wartezeit. Die Johannstädter können davon nur träumen. Und wie ein ferner Traum kommt es wohl auch der 101. Oberschule noch vor. Sie soll einen Neubau erhalten, doch davon ist schon seit Jahren die Rede. Derzeit ist die Cockerwiese dafür im Gespräch. Doch es gibt noch keine Bauentscheidungen. 2025 sollte die Schule einmal fertig sein. Der Traum ist längst geplatzt.