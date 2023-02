Angetrunkener Autofahrer verletzt Frau in Ebersbach bei Unfall schwer

Ebersbach. In Ebersbach kam es am Samstagmittag zu einem Unfall. Gegen 11.30 Uhr fuhr ein Mann aus Richtung Cunnersdorf in Richtung Kalkreutz. Dabei stieß er an der Kreuzung Cunnersdorfer Straße mit einem von rechts kommenden Fahrzeug zusammen.

Die 66-jährige Fahrerin des anderen Pkw wurde dabei schwer verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 0,3 Promille. Gegen den Mann wird nun ermittelt.