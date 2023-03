In der Nacht zu Dienstag wird vom Dresdner Hafen ein rund 60 Tonnen schweres Bauteil zu einer Chipfabrik nach Hellerau gefahren. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

Dresden. Da rollt was auf Dresden zu! In der Nacht zum Dienstag wird ein rund 60 Tonnen schweres und 27 Meter langes Bauteil für eine Anlage eines Chipherstellers durch die Stadt bugsiert. Vom Hafen aus wird ein Schwerlasttransporter die sogenannte Coldbox einer Luftzerlegungsanlage aufs Gelände eines Halbleiterproduzenten in Hellerau bringen. Au­tofahrer müssen deshalb mit Behinderungen rechnen.