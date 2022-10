Schwerer Unfall in Dresden: Wer kann Angaben zu dem Fußgänger machen?

Dresden. Bei einem Unfall in Dresden-Coschütz ist am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr ein bisher unbekannter Fußgänger schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war der Fahrer eines VW-Transporters auf der Karlsruher Straße in Richtung Windbergstraße unterwegs, als der Fußgänger in Höhe der Haltestelle „Achtbeeteweg“ über die Fahrbahn lief und von dem Transporter erfasst wurde. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Mann hatte keine Papiere bei sich. Er ist etwa zwischen 55 und 65 Jahren alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat weiße Haare, trug eine braune Lederjacke, eine schwarze Stoffhose und braune Schuhe.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Fußgänger oder dem Unfall machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351/483 22 33 entgegen.

Von cs