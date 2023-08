Schwerer Unfall auf der A13: Auto stößt mit Kleintransporter zusammen

Dresden. Am Dienstag gegen 16.45 Uhr ist ein Pkw auf der A13 am Autobahndreieck Dresden-Nord mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Es wird vermutet, dass der Pkw kurz vor der Kollision über die Sperrfläche von der Überfahrt in Richtung Görlitz auf die Abfahrt in Richtung Dresden gewechselt war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Fahrer beider Autos wurden verletzt. Außerdem wurde eine Beifahrerin im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Autobahn war in Richtung Dresden/Görlitz gesperrt. Es bildete sich ein etwa acht Kilometer langer Stau. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

DNN