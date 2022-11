﻿Schwerer Unfall auf A 17 führt zu Stau – Mann leicht verletzt

Bei einem schweren Unfall auf der A 17 wurde am Montag ein Mann schwer verletzt. Auf Höhe von Dresden-Prohlis kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und kollidierte heftig mit der Leitplanke.

Dresden. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montagmittag gegen 12.30 Uhr auf der A 17 Prag Richtung Dresden in Höhe Dresden-Prohlis gekommen. Offenbar wegen eines technischen Defekts kam es in Lkw-Fahrer von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitplanke. Der Laster wurde durch den Unfall stark beschädigt und ist nur noch Schrott. Wie durch ein Wunder soll der Fahrer nur leicht verletzt worden sein, er wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.