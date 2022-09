Generationenwechsel bei der Polizeigewerkschaft

Deutschlands größte Polizeigewerkschaft GdP hat einen neuen Bundesvorsitzenden. Der 37-Jährige Jochen Kopelke wurde am Montagabend in Berlin zum jüngsten Vorsitzenden in der Geschichte der Gewerkschaft gewählt. Wer er ist und was er als Gewerkschaftsvorsitzender erreichen will.