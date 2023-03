﻿„Ich war ans Bett gefesselt“: Wie Dresdner Ärzte das Leben von Antje Barth retteten

Ihr Leben hing am seidenen Faden. Antje Barth hatte Corona mit einem schweren Verlauf. Am Ostdeutschen Lungenzentrum Dresden-Coswig erhielt sie eine Frührehabilitation, obwohl sie noch ans Bett gefesselt war.

Dresden. Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, konnte sich Antje Barth nur 20 Meter am Rollator schleppen. Dann reichte die Kraft nicht mehr. Sie lag neun Wochen im Krankenhaus und fünf Tage im künstlichen Koma. Es begann im April vor zwei Jahren mit den typischen Erkältungssymptomen. Wenige Tage später kam die heute 51-Jährige mit akuter Atemnot ins Krankenhaus. Corona.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim ersten Hubschrauberflug ohne Bewusstsein

„Beim ersten Hubschrauberflug meines Lebens war ich ohne Bewusstsein“, sagt die Buchhalterin lächelnd. Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie vom Krankenhaus Lichtenstein in Westsachsen nach Dresden ins Universitätsklinikum geflogen. Das rettete ihr das Leben. Sie wurde mit Maske beatmet, sie wurde mit Schlauch beatmet, sie kam nach dem Aufwachen aus dem Koma von der Intensivstation auf die Pneumologie und wurde weiter beatmet.

Frührehabilitation für eine schwerkranke Patientin

Die Probleme mit der Atmung wollten nicht aufhören, das Fieber blieb. „Ich war ans Bett gefesselt.“ Dennoch entschied sich das Team von Professor Dirk Koschel, Direktor Pneumologie am Ostdeutschen Lungenzentrum Dresden-Coswig, für eine Frührehabilitation. Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie für eine schwerkranke Patientin, die von Dresden ans Fachkrankenhaus Coswig verlegt wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Man rückt enger zusammen“

Antje Barth wollte wieder auf die Beine kommen. Unbedingt. Zu Hause warteten der Lebensgefährte und die damals elfjährige Tochter auf sie. „Sie haben das gut hinbekommen ohne mich“, blickt die 51-Jährige zurück, „man rückt als Familie enger zusammen. Aber es war schon ein schwerer Schlag.“

Die letzte Infusion zwei Wochen vor der Infektion

Wo sie sich mit Corona angesteckt hat, weiß die 51-Jährige nicht. „Bei uns auf Arbeit war niemand krank.“ Warum sie einen derart schweren Verlauf durchmachen musste, lässt sich dagegen erklären: Sie leidet an Rheuma und erhält Medikamente, die die Immunabwehr schwächen. „Zwei Wochen vor der Infektion hatte ich die letzte Infusion erhalten.“

Die bestmögliche Therapie

„Sie ist das Virus nicht losgeworden“, sagt Mediziner Koschel. Erst eine Antikörpertherapie brachte die Wende. Der Zustand von Antje Barth verbesserte sich, die Frührehabilitation wirkte zusätzlich. „Das ist der Vorteil des Lungenzentrums“, erklärt der Direktor, „wir können den Patienten die bestmögliche Therapie zukommen lassen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Teil mit demselben Personal

Seit fünf Jahren arbeitet das Ostdeutsche Lungenzentrum, kurz ODLZ, und das in einer durchaus ungewöhnlichen Struktur. Mit dem Universitätsklinikum und dem Fachkrankenhaus Coswig kooperieren zwei verschiedene Träger in einem Zentrum zusammen. Eine große Fachklinik und universitäre Spitzenmedizin bündeln ihre Kompetenzen. Zum Teil mit demselben Personal – Koschel ist zur Hälfte in Coswig und zur Hälfte in Dresden tätig, der Chefarzt der Thoraxchirurgie ebenso.

Spitzenversorgung in der Lungenheilkunde

„Wir wollen den Patienten in und um Dresden eine Spitzenversorgung in der Lungenheilkunde anbieten“, sagt der Chefarzt, „wir sind ein Team, aber jeder Standort hat seine Spezialisierungen.“ Coswig ist in der Lage, schwerkranke Patienten schon in der Frührehabilitation zu betreuen, deshalb entschied das Team, Antje Barth nach Coswig zu verlegen.

Rehabilitation mit akutmedizinischer Versorgung

Im Gegensatz zur „normalen“ Rehabilitation geht bei der Frühreha die akutmedizinische Versorgung des Patienten weiter, erläutert Koschel den Unterschied. „Aber zusätzlich zur Akutmedizin wird an der Funktionsfähigkeit des Körpers gearbeitet.“ Corona war nicht nur mit Atembeschwerden verbunden bei Antje Barth, sie hatte auch Nervenschmerzen, Muskelbeschwerden, Schluckprobleme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Psychologin unterstützte Regeneration

Sehr geholfen habe ihr auch die psychologische Betreuung, sagt die 51-Jährige. Neben Atemübungen und einem Mobilisierungsprogramm sei zweimal in der Woche die Psychologin zum Gespräch gekommen. „Sie hat mich dabei unterstützt, ruhiger zu werden, mich zu entspannen.“

Zufrieden mit dem gesundheitlichen Zustand

Am 9. Juli 2021 konnte Antje Barth das Krankenhaus verlassen, nach ein paar Tagen zu Hause folgte die Rehabilitation in Bad Sulza. Heute ist die 51-Jährige zufrieden mit ihrem gesundheitlichen Zustand. „Unter diesen Umständen geht es mir wirklich gut. Ich werde zwar schneller müde und bin nicht mehr so belastbar wie früher, vertrage Stress nicht mehr so gut. Aber damit muss ich jetzt leben.“

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Selbstheilungskräfte der Lunge sind groß

Die Lunge seiner Patientin, sagt der Chefarzt, habe sich sehr gut erholt. „Es ist ein Glück, dass die Selbstheilungskräfte sehr groß sind, was die Lunge betrifft.“ Während der Pandemie hätten die Ärzte befürchtet, dass das Virus bei vielen Menschen chronische Lungenschäden anrichten werde. „Das ist nicht eingetreten. Aber es gibt andere Folgen wie Erschöpfung und Müdigkeit, die nicht explizit die Lunge betreffen“, so Koschel.

Optimale Struktur gefunden

Das, was die Mediziner in Dresden und Coswig für Antje Barth tun konnten, hilft vielen Patienten mit schweren Lungenkrankheiten. „Wir haben eine optimale Struktur gefunden mit dem ODLZ“, sagt der Direktor.