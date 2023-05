Ein 24-Jähriger wurde im Oktober in Dresden ohne Fahrschein im Bus erwischt. Er zerstach einen Reifen und griff dann den Kontrolleur an. Nun steht er wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht.

Dresden. „Das war ein Vorfall, den ich nicht so einfach verarbeitet habe. Die ersten Tage hatte ich extrem Angst, nach ein paar Wochen ging es dann. Ich gehe jetzt Ärger aus dem Weg, ich hatte damals einen Schutzengel, aber ich habe nur ein Leben“, erklärte ein 35-Jähriger im Landgericht. Der Fahrkartenkontrolleur war am 30. Oktober 2022 an der Endhaltestelle der Linie 66 in Lockwitz von einem Schwarzfahrer niedergestochen worden.