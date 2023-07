Für mehr Schulwegsicherheit in Dresden: Ein Zebrastreifen für die Buchenstraße

Dresden. Von Montag, 24. Juli, bis voraussichtlich Mitte August lässt das Straßen- und Tiefbauamt einen neuen Fußgängerüberweg auf der Buchenstraße zwischen Kiefernstraße und Schanzenstraße errichten. Wie die Stadt mitteilte, ist die Fahrbahn für die Zeit der Bauarbeiten halbseitig gesperrt, eine Umleitung ist nicht erforderlich. Für Fußgänger wird übergangsweise eine Ampel eingerichtet.

Barrierefreier Zebrastreifen, Verkehrsumordnung und neue Fußgängerampel geplant

Der neue Zebrastreifen ist nicht nur beleuchtet, sondern auch barrierefrei mit abgesenktem Bordstein und Leitelementen für Menschen mit Sehbehinderung. Schulkinder der 30. Grundschule „Am Hechtpark“ sollen so sicherer ihren Schulweg bestreiten können. In Folge des neuen Fußgängerüberwegs wird auch der Verkehr neu geordnet.

So werden die Johann-Meyer-Straße ab Hausnummer 38 sowie die Buchenstraße zwischen Johann-Meyer-Straße und Hechtstraße zur Einbahnstraße in Richtung Rudolf-Leonhard-Straße. Damit ist es dann nicht mehr möglich, von der Hechtstraße nach links in die Buchenstraße einzubiegen. Anfang November soll dann eine Fußgängerampel hinter der Bushaltestelle „Buchenstraße“ in Höhe des Eingangs zum Hechtpark gebaut werden.

„Ein echter Meilenstein“

„Für die Kinder und Eltern der Hechtgrundschule, aber auch für die umliegenden Kindertageseinrichtungen sind die geplanten Maßnahmen ein echter Meilenstein zur Verbesserung der Verkehrssicherheit“, sagt Stefan Kraft, Schulelternsprecher der 30. Grundschule und Leiter der Projektgruppe Schulwegsicherheit des Kreiselternrates Dresden. „Ich bedanke mich sehr für den konstruktiven Dialog mit dem Straßen- und Tiefbauamt, denn nur gemeinsam gelingt es uns, die Verkehrssituation im Schulumfeld so zu gestalten, dass die Kinder ihren Schulweg sicher und vor allem selbstständig meistern können.“

Alle Arbeiten führt die Firma DTV Dresdner Verkehrstechnik GmbH aus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 40 000 Euro.

DNN