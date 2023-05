﻿Wenn Angst den Weg in die Schule versperrt – Wie Dresden mit Schulverweigerern umgeht

Dresden. Sebastian spricht mit leiser Stimme. Mit verschränkten Armen auf den Tisch gestützt, erzählt der 15-Jährige von seinem Leidensweg durch die Schulzeit. „Es ging eigentlich schon an der Grundschule los“, sagt der Junge, der seinen richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, auch den der Schule nicht.

Er habe sich nie so richtig wohlgefühlt. „Vielleicht hätte ich meine Zeit abgesessen“, sagt Sebastian. Doch die Probleme wurden immer schlimmer. Zittern, Schweißausbrüche, Schwindelanfälle. Irgendwann muss sogar der Notarzt kommen. Seit Anfang des Schuljahres geht es gar nicht mehr.

Kein Leistungsdruck, kein Mobbing

Sebastian hat „Spitzenleistungen“, sagt sein Vater. Daran liege es nicht. Lehrer und Mitschüler zeigten sich verständnisvoll, es geht auch nicht um Mobbing. Sebastians Bruder, der mit der Schule besser zurechtkommt, konnte ihm auch nicht helfen.

Annekatrin Locke behandelt an der Uniklinik in Dresden Kinder und Jugendliche, die Schwierigkeiten mit dem Besuch der Schule haben. © Quelle: Dietrich Flechtner

Jetzt sitzt er in einem Therapieraum an der Uniklinik Dresden. Seit etwa fünf Wochen ist er stationär in der Kinder- und Jugendlichentherapiestation der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie aufgenommen. „Der Aufenthalt kann zwölf Wochen oder länger dauern“, erklärt Bereichsleiterin Annekatrin Locke.

Klinikplätze immer belegt

Zwölf Plätze hat die Station insgesamt für unterschiedliche Erkrankungen. Sie sind praktisch ständig belegt. Es gibt Wartezeiten von acht bis zwölf Wochen. Jungs und Mädchen sind gleichermaßen vertreten, die 11- bis 17-Jährigen machen den Großteil der Patienten aus. Wer hier mit dem ankommt, was im Fachjargon Schulabsentismus heißt, hat schon eine ganze Menge hinter sich.

Manche sind seit ein oder zwei Jahren nicht mehr zur Schule gegangen. Dann gibt es eine Überweisung von ambulanten Ärzten oder das Jugendamt hat sich eingeschaltet. Es kommen auch Fälle vor, in denen der Aufenthalt gerichtlich angeordnet worden ist.

Psychische Probleme rechtzeitig abklären

Sebastians Vater fällt es schwer, zu sagen, ob sie viel früher hätten reagieren müssen. Ein Rat für andere Eltern ist nicht leicht. „Vielleicht sollten sie schneller klären lassen, ob psychische Probleme dahinter stecken.“

Die Experten auf der Station am Uniklinikum suchen nun nach den Ursachen, die vielschichtig sein können. In manchen Fällen leiden Kinder in der Schule unter der Trennung von ihren Bezugspersonen, haben Angststörungen in Bezug auf andere Menschen oder bestimmte Situationen. „Vielleicht wurden sie einmal bloßgestellt oder hatten eine Panikattacke und nun haben sie Angst, dass die Angst wiederkommt“, beschreibt Annekatrin Locke eine Möglichkeit.

Vermeidungsverhalten nicht unterstützen

Bei vielen Betroffenen entwickle sich ein Vermeidungsverhalten, zunächst duckten sich die Schüler ab im Unterricht, bis sie gar nicht mehr hingehen. Annekatrin Locke: „Die Schulen müssten in solchen Situationen das Gespräch suchen, aber häufig geht viel unter im Alltag.“ Eltern dürften das Vermeidungsverhalten nicht unterstützen, rät die Medizinerin. Sie teilt Schulabsentismus in Verweigerung und Schwänzen, wobei die Schulverweigerung in Zusammenhang mit emotionalen Problemen steht, das Schulschwänzen aber eher unlustbedingt ist. Mischformen gebe es natürlich auch.

Die Schulpflicht gilt für alle Kinder. Fehlen sie in der Schule, sind die Schulleitungen zur Meldung an die Stadt verpflichtet. Die Regeln hat der Freistaat festgelegt. Wenn Schüler „über einen längeren Zeitraum nur unregelmäßig oder überhaupt nicht mehr in der Schule erscheinen, müssen die Sorgeberechtigten und die Kinder und Jugendlichen, wenn sie das 14. Lebensjahr vollendet haben, mit der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens, mit einer Prüfung einer Kindeswohlgefährdung oder auch mit der Einschaltung des Familiengerichtes rechnen“, teilt die Stadtverwaltung auf DNN-Anfrage mit.

Expertin kritisiert Fehlentwicklungen

„Doch leider“, so die Expertin aus der Klinik, „wird nur ein Bruchteil unserer Patienten mit Schulabsentismus aktenkundig.“ Sie mache „leider häufig die Erfahrung“, dass Schulen nicht ausreichend auf das Fehlen der Schüler reagieren.

Bei häufigen oder langen Erkrankungen von mehr als zehn Tagen kann die Schulleitung ein amtsärztliches oder vertrauensärztliches Zeugnis verlangen. „Leider fehlen den Erstellern dieser Zeugnisse sehr oft die ausreichenden kinder- und jugendpsychiatrischen Kenntnisse“, meint Annekatrin Locke. „Eine Schullaufberatung, gegebenenfalls auch eine Beratung zum Schulwechsel kann im Landesamt für Schule und Bildung angefragt werden“, verweist die Stadt auf Hilfsangebote.

Stadt verweist auf Beratungsangebote

Eine Vielzahl von Beratungseinrichtungen wie beispielsweise das Jugendberatungszentrum oder der Allgemeine Soziale Dienst der Stadt Dresden böten bei schulischen Schwierigkeiten Unterstützung an. Auf der Internetseite des städtischen Amtes für Schulen fänden Betroffene zahlreiche Informationen „zum unentschuldigten Fernbleiben vom Unterricht und Kontaktdaten zu Anlaufstellen bei schulischen Schwierigkeiten“.

Strafen gibt es erst ab 14 Jahren. Grundschüler erhielten demnach keine Bußgeldbescheide, sondern ausschließlich deren Eltern. 2019 lag die Summe der Bußgelder für Verstöße gegen die Schulpflicht bei rund 108 .000 Euro, 46.940 entfielen auf berufsbildende Schulen. Knapp 3000 auf Grundschulen und etwas mehr als 50.000 Euro auf Oberschulen.

Mehre Bußgeldbescheide pro Jahr möglich

123.000 Euro waren es im Jahr 2022, 37 .700 Euro an Berufsschulen, fast 10 000 an Grundschulen und 60.000 Euro an Oberschulen. In wie vielen Fällen diese Strafen in sozialen Arbeitsstunden abgegolten worden sind oder zu Jugendarrest führten, konnte die Stadt nicht sagen. Dies ließe sich in den Unterlagen der Stadtkasse nicht mit vertretbarem Aufwand ermitteln.

Wegen der Verletzung der Schulpflicht seien 2022 insgesamt 529 Bußgeldbescheide versendet worden, teilte die Stadt mit. 2021 seien es 443, im Jahr davor 401 und 2019 sogar 636 Bußgeldbescheide gewesen.

Die Schulen sollen Fehltage „gesammelt, aber zugleich zeitnah“ an das Amt für Schulen zu melden. Ein Bußgeldbescheid könne sowohl wenige Fehlstunden, aber in den „drastischsten Fällen“ auch Fehlzeiten über mehrere Monate enthalten. Das Bußgeld kann bis zu 1250 Euro betragen. Im Laufe eines Schuljahres sind mehrere Bescheide möglich.

Stadt sieht Ursachen auch in Familien

Die Ursachen für Schulabsentismus sind nach den Angaben der Stadt sehr vielfältig. Es ist von sozialen Belastungen im Elternhaus, Problemen mit den Mitschülern und im sozialen Umfeld die Rede. Trennungen oder Todesfälle im Elternhaus oder auch „die Überforderung der Eltern in der Erziehung ihrer Kinder“ könnten bei fehlender Unterstützung zu körperlichen und seelischen Erkrankungen führen.

Als weiteren Schwerpunkt nennt auch die Stadt Ängste. Kinder und Jugendliche können Probleme beim Lernen in der Schule haben oder Angst vor Leistungsversagen, Auseinandersetzungen mit Lehrkräften, Konflikte mit Gleichaltrigen. Auch von Überlastungsgefühlen und Lernmüdigkeit ist die Rede.

Abgang ohne Schulabschluss droht

Würden psychische Probleme nicht rechtzeitig erkannt und behandelt, werde es immer schwerer für die Betroffenen, wieder die Schule zu besuchen. Schlimmstenfalls drohe ein „dauerhaftes Fernbleiben und ein Abgehen von der Schule ohne Schulabschluss“.

Annekatrin Locke sieht das ähnlich. Sie beschreibt auch Fälle, in denen Schüler aufgrund ihres Medienkonsums, wo häufig Computerspiele dahinterstecken, ihren Tag-Nacht-Rhythmus verlieren und deshalb irgendwann nicht mehr zur Schule gehen können oder in einem suchtartigen Drang nach Medienkonsum praktisch „keine Zeit“ dazu haben.

Mängel bei Suche nach Ursachen

Klinikärztin Annekatrin Locke kritisiert, dass eine fundierte Klärung der Ursachen, wie sie auch die Stadt empfiehlt, oft viel zu spät und nach unwirksamen, nicht zum individuellen Fall passenden Maßnahmen erfolge. Sie wünscht sich, dass eine „psychodiagnostische Abklärung“ standardmäßig und vor der Entscheidung über Hilfsmaßnahmen erfolgt, die über eine Erstberatung der Familie hinausgeht. Damit könnte entschieden werden, ob eine kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik und gegebenenfalls Behandlung angebracht ist oder pädagogische Interventionen ausreichend sind.

Schulsozialarbeiter könnten frühzeitig eingreifen, wenn sich solche Entwicklungen abzeichnen. „Sie haben aber häufig zu wenig Kapazitäten für die große Zahl an Schülern und keine Ausbildung auf dem Gebiet der Diagnostik von psychischen Erkrankungen bei Schülern“, meint die Medizinerin vom Uniklinikum. Ihrer Ansicht nach sollten neben den Sozialarbeitern auch Lehrer stärker für den Umgang mit psychischen Problemen qualifiziert werden.

Langzeitig angelegte Projekte nötig

Hilfreich gegen Schulabsentismus könnten auch Projekte wie Familienklassenzimmer, Produktives Lernen oder die Straßenschule sein. „Es sind mehr Angebote notwendig, die vor allem langfristig angelegt sein müssen“, erklärte Annekatrin Locke. Strafen seien Instrumenten, die genutzt werden müssten. „Aber sie müssen mit Hilfsangeboten verbunden sein, um eine Perspektive zu finden.“

Um den Blick in die Zukunft geht es auch bei Sebastian und den anderen Fällen auf der Klinikstation. Auch dort gibt es Unterricht. Der 15-Jährige kommt ganz gut zurecht damit. Die Gruppen sind kleiner, die Betreuung ist viel individueller. Sebastians Vater wäre erleichtert, wenn es keine Schulpflicht gebe. Dann würde sein Sohn nicht dem Zwang unterliegen, sich der Schulsituation auszusetzen.

Dem Amt für Schulen sind nach eigenen Angaben „18 Schulpflichtige, die in häuslichem Umfeld selbstbestimmt Lernen oder Freilernergruppen besuchen, bekannt“. Zulässig ist das nicht. Es drohen Zwangsgelder von 1500 Euro.

Keine pauschalen Vorwürfe

An der Uniklinik wird versucht, die betroffenen Kinder und Jugendlichen schrittweise wieder an den Besuch der Schule heranzuführen. Das kann am Anfang auch stundenweise erfolgen. „Wir schauen unter anderem, was ist mit Ängsten verbunden, wie kann man diese Ängsten ausschalten und vielleicht sehen, dass die Situationen gar nicht so schlimm sind“, beschreibt Annekatrin Locke Bestandteile der Therapie. Manchen Betroffenen müssten erst wieder strukturierte Tagesabläufe vermittelt werden.

Wichtig sei immer die Zusammenarbeit mit den Eltern. „Pauschale Versagensvorwürfe sind nicht gerechtfertigt“, sagt Annekatrin Locke. Mütter und Väter hätten aber die Verantwortung, sich notfalls Hilfe zu holen. Bei Sebastian geschieht dies gerade. Er liest gern und spielt Fußball im Verein. Was er später einmal machen will, weiß er noch nicht. Jetzt will er sich erstmal wieder in der Schule wohlfühlen, gern hingehen, seinen Abschluss machen. Geht das an der bisherigen Einrichtung? Der Gedanke fällt Sebastian schwer: „Da passe ich nicht rein“, sagt er.