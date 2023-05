﻿Warum schwänzen so viele Schüler in Dresden den Unterricht?

Dresden. In Dresden gab es im vergangenen Jahr 549 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen dauerhaften unentschuldigten Fehlens in der Schule. Im Jahr 2021 beendeten in Deutschland 47 490 junge Menschen die Schule ohne einen Schulabschluss. Das sind 6,2 Prozent aller Schulabgänger. Das Phänomen Schulabsentismus ist auch in Sachsen ein Problem, wo der Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss im Jahr 2021 mit 8,2 Prozent deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt lag. Immer mehr Schüler gehen nicht regelmäßig oder gar nicht mehr zur Schule.

Über 100 Teilnehmer bei Fachtag

Die Fachhochschule Dresden (FHD) veranstaltete jetzt gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen auf dem Campus am Straßburger Platz einen Fachtag zu dieser Thematik. Ziel war es, Schulabsentismus in wissenschaftlicher und praxisbezogener Perspektive in den Blick zu nehmen. Die Expertise der über 100 Teilnehmer aus den verschiedensten Fachbereichen – Lehrer, Schulsozialarbeiter, Psychologen, Sozialarbeiter der Jugendgerichtshilfe, Richter, Vertreter des Jugendamtes – sollte vereint werden, um Anregungen zur Sensibilisierung aller beteiligten Fachkräfte zu geben.

Interventive und präventive Maßnahmen

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorstellung zentraler Ergebnisse des Forschungsprojektes zum Thema Schulabsentismus, das unter der Leitung von Prof. Katrin Pittius und Prof. Markus Andrä von der Fachhochschule Dresden durchgeführt wurde, um mit der Fachstelle Schulabsentismus des Jugendamtes der Stadt Dresden eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Dabei wurden Risikofaktoren für Schulabsentismus und neben interventiven auch präventive Maßnahmen in den Blick genommen.

Schulabsentismus aus Sicht der Schüler reflektieren

„Schulabsentismus ist kein individuelles Problem des Kindes, sondern ein Problem des Systems Schule. Nicht die Kinder müssen an das System Schule angepasst werden, sondern das System Schule muss sich an die Kinder anpassen“, erklärte Susann Rüthrich, die Kinder- und Jugendbeauftragte des Freistaats Sachsen. In Kleingruppen versuchten die Teilnehmer des Fachtages, Schulabsentismus auch aus Sicht der Schüler zu reflektieren.

Nächster Fachtag am 13. Mai

Die Ergebnisse des Fachtages werden Teil einer Publikation sein, die die Fachhochschule gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlichen wird. An der Bildungseinrichtung findet schon am 13. Mai die nächste Veranstaltung für pädagogische Fachkräfte statt. Im Rahmen des Projekts „PFOTEN WEG! Macht Kinder stark!“ unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Rüthrich lädt die Fachhochschule alle Dresdner Kindertageseinrichtungen und Grundschulen sowie alle Interessierten zum Aktionstag mit kostenfreien Figurentheater-Aufführungen ein.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung: https://www.fh-dresden.eu/de/aktuelles/veranstaltungen/pfoten-weg-macht-kinder-starkaktionstag-2023/