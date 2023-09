﻿Schulplätze: Warum Dresden von Ottendorf profitieren könnte

Dresden/Ottendorf-Okrilla. Im Dresdner Norden herrscht Mangel an Gymnasiumsplätzen. Das zeigt sich auch im Schulnetzplan, der aktuell überarbeitet wird. Die Prognosen der Planungen von 2017 und 2020 würden aktuell um 30 bis 40 Schüler im Schuljahr übertroffen, heißt es darin. Das ist eine ganze Klasse. Am Gymnasium Klotzsche, der einzigen Einrichtungen dieser Art im Dresdner Norden, sind deshalb auch in diesem Schuljahr sechs statt fünf Klassen aufgenommen worden.

Das ist für eine befristete Zeit möglich, aber kein Dauerzustand. Mit einer Änderung der Baugenehmigung für den Neubau an der Karl-Marx-Straße in Klotzsche wird die Obergrenze der Schülerzahl auf 1260 festgelegt. „Mit schulorganisatorischen Einschränkungen“ sei das möglich. Um pädagogische Einschnitte zu vermeiden, will die Stadt nun Container weiternutzen. Diese belegen ein Grundstück, das für Sportfreiflächen des Gymnasiums vorgesehen ist.

Container sollen Neubau entlasten

Bislang werden die Container noch als Auslagerungsstandort für die Sanierungsarbeiten an der 85. Grundschule genutzt. Anschließend könnten sie dem Unterricht des Gymnasiums zugute kommen. Denn mit einer Entspannung der Schülerzahl im Dresdner Norden ist kaum zu rechnen.

Der Taiwanesische Chiphersteller TSMC will sich im Dresdner Norden ansiedeln. Eine Investition von zehn Milliarden Euro hat der Konzern in Aussicht gestellt. Damit könnten in den nächsten Jahren direkt 2000 und mit indirekten Effekten bei Zulieferbetrieben insgesamt 10 000 Arbeitsplätze entstehen. Da wird der Bedarf an Gymnasiums-Plätzen kaum sinken.

Weiter Weg für Ottendorfer ins Gymnasium

Hier kommt die Gemeinde Ottendorf-Okrilla vor den Toren der Landeshauptstadt ins Spiel. „Etwa 400 Schüler unserer Gemeinde fahren jeden Tag in ein Gymnasium“, rechnet Bürgermeister Rico Pfeiffer (parteilos) auf DNN-Anfrage vor. 60 Prozent davon würden das Gymnasium in Radeberg besuchen, die übrigen die Einrichtung in Klotzsche. Bei der Anmeldung sind die Kinder gleichberechtigte Interessenten.

Zwar fehlt in Klotzsche auf Jahre noch der Platz für alle prognostizierten Interessenten. Die Einrichtung eines weiteren Gymnasiums im Norden der Landeshauptstadt gilt jedoch als „nicht möglich“, da nach den bisherigen Prognosen in keinem Jahr die Mindestschülerzahl von 60 erreicht werden würde. Das macht Ottendorf als Alternative interessant.

Gemeinde kämpft um gymnasiales Angebot

Bürgermeister Pfeiffer würde eine Schule mit gymnasialem Angebot sehr begrüßen. „Ich kämpfe dafür“, sagt der 49-Jährige, der seit 2020 im Amt ist. Er denkt an die langen Schulwege, die hunderte Kinder aus Ottendorf jetzt haben, und kann sich auch Zuspruch aus der Landkreis-Region wie beispielsweise Richtung Königsbrück vorstellen. Auch er rechnet nicht zuletzt aufgrund der Ansiedlungspläne im Dresdner Norden mit einer wachsenden Kinderzahl in Ottendorf. Auch im Speckgürtel von Dresden ist mit Zuzügen zu rechnen.

Deshalb habe er das Gespräch mit der Landeshauptstadt gesucht, erklärt Pfeiffer. Einen Termin gab es schon. In Ottendorf gibt es drei Grundschulen und eine Oberschule. Der Bürgermeister kann sich einen Ausbau vorstellen. Dabei spielt auch der Gedanke an eine Gemeinschaftsschule eine Rolle. Ottendorf-Okrilla könnte den Weg bis zum Abitur anbieten und im Dresdner Norden die Lage entspannen.

Neues Ortszentrum denkbar

„Für uns wären Synergieeffekte möglich“, sagt Bürgermeister Pfeiffer. Das hängt mit einer großen Industriebrache zusammen. Ottendorf hat kein regelrechtes Ortszentrum, aber die Fläche des ehemaligen Betonwerks aus DDR-Zeiten an der Gaswerkstraße in der Nähe zur B 97 und ziemlich zentraler Lage. Die Fläche ist rund 85 000 Quadratmeter groß und seit dem Ende der 90er Jahre praktisch „bis heute ungenutzt“, bilanziert der Bürgermeister in einer Vorlage für den Gemeinderat.

Sowohl Lage und Größe des Grundstücks als auch die damit verbundenen Möglichkeiten „einer zentralen Ortsentwicklung“ seien für die Gemeinde von entscheidender Bedeutung. Daher hat Pfeiffer den Kauf der Fläche vorgeschlagen. „Damit ist eine größtmögliche Einflussnahme auf die künftige Entwicklung des ehemaligen Betonwerkareals gesichert.“

Schulcampus in zentraler Lage

Das Verkaufsangebot des derzeitigen Eigentümers liege bei rund 2,1 Millionen Euro, was etwa 25 Euro pro Quadratmeter entspricht. Der Bürgermeister will rund 1,2 Millionen Euro dafür aus dem Einnahmeüberschuss von Grundstücksverkäufen der letzten drei Jahre nehmen. Eine weitere Million soll zunächst über einen Kredit zwischenfinanziert und dann einen weiteren Grundstücksverkauf gedeckt werden.

Dann könnte auf dem Gelände später auch ein Schulcampus entstehen. „Wenn dazu erst einmal der Wille da ist, dann bekommen wir das auch hin“, sagt Pfeiffer zur Frage der Finanzierung für eine Erweiterung des Schulstandorts. Er würde das sehr begrüßen, ergänzt aber gleich, dass es „nicht um ein Projekt für heute, sondern für die Zukunft“ geht. Das Vorhaben zur Gestaltung einer neuen Ortsmitte werde „von der Landesregierung Sachsen ausdrücklich unterstützt“, schrieb er den Gemeinderäten.

Dresden kann sich finanzielle Beteiligung vorstellen

Positive Signale aus Dresden gibt es schon. „Wir müssen sehen, wie eine Kostenbeteiligung der Stadt Dresden aussehen könnte“, hat Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) schon gegenüber DNN erklärt. Die Überschreitung der Stadtgrenze könnte nicht nur Neuland sein in Sachsen, dafür müsste im konkrten Fall auch ein weiterer Partner gewonnen werden.

Das hängt auch mit der Schulstruktur in Dresdens Nachbarschaft zusammen. Die Oberschulen werden vom Landkreis Bautzen getragen. Vertreter des Landratsamts in Bautzen saßen daher beim Gespräch der Ottendorfer mit Dresden auch schon mit am Tisch. Doch der Landkreis hat seine Schulnetzplanung erst kürzlich aktualisiert. Er konzentriert sich auf den Ausbau des Gymnasiums in Radeberg. In eine Außenstelle in der Röderstadt sollen demnächst 20 Millionen Euro investiert werden.

Landkreis steuert anderen Kurs

Deshalb fällt die Reaktion in Bautzen bislang auch ziemlich nüchtern aus. Bei den bisherigen Gesprächen sei „über die aktuelle Entwicklung und Handlungsoptionen der zukünftigen Zusammenarbeit“ gesprochen worden, heißt es auf Anfrage aus dem Landratsamt. Eine der besprochenen Möglichkeiten stelle „eine gemeinsame Schule“ dar.

Zwischen den Beteiligten seien „weitergehende Gespräche und Abstimmungen“ vereinbart worden. Konkretere Planungen gebe es auch noch nicht, daher könnten derzeit zu „Detailfragen keine Aussage getroffen werden“.

