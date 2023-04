﻿Startschuss für Debatte um das Dresdner Schulnetz

Sinkende Kinderzahlen sorgen für Entspannung in den Klassenzimmern der Schulen in Dresden. Das erleichtert die Debatte über das Schulnetz. Bis Mitte Mai nimmt die Stadtverwaltung Meinungen entgegen. Problemfrei ist die Lage nicht.

Dresden. Die gute Nachricht zuerst: Schulschließungen soll es in den nächsten Jahren nicht geben. Das geht aus den Plänen der Stadt für den neuen Schulnetzplan hervor. Aber zumindest für einige Jahre bleibt es an vielen Schulen noch richtig eng.

Die Stadt hat sich für einen frühzeitigen Start der öffentlichen Debatte um die Zukunft der Schulstandorte entschieden. Dafür liegt jetzt bereits ein Vorentwurf für den Schulnetzplan auf dem Tisch. Es handele sich dabei um ein Arbeitspapier der Verwaltung, hieß es auf DNN-Anfrage. Enthalten sind darin Standortpläne und langfristige Zielplanungen.

Der zweite Teil des Schulnetzplans – mit Datenblättern und Raumlisten zu den einzelnen Schulen sowie Bedarfsprognosen – befinde sich derzeit aber noch in Bearbeitung. Der letzte Schulnetzplan wurde 2018 beschlossen. Er muss aller fünf Jahre überarbeitet werden.

Fünf Regionalkonferenzen

Das Beteiligungsverfahren zur Schulnetzplanung werde erstmalig um Regionalkonferenzen erweitert, die in den Monaten April und Mai 2023 stattfinden. Den Auftakt macht heute der Bereich für Neustadt, Pieschen, Klotzsche sowie die Ortschaften Weixdorf, Schönborn und Langebrück. Die letzte Runde findet am 23. Mai statt. Die Stadt will nach den Konferenzen allgemein die Öffentlichkeit informieren.

Unter anderem haben laut Stadt die Schulen der Region, das Landesamt für Schule und Bildung, der Kreiseltern- und Stadtschülerrat, Vertreter der Stadtverwaltung und der Stadtbezirke sowie die Mitglieder des Bildungsausschusses die Möglichkeit, sich die Ergebnisse der Fortschreibung des Schulnetzplans vorstellen zu lassen. Außerdem können sich die Schulleiterinnen und Schulleiter bei Bedarf direkt zu ihren Schulen gegenüber der Stadt als Schulträger äußern.

Sinkende Kinderzahlen

Auch im aktuellen Schulnetzplan steckt wieder Konfliktpotenzial, wenn auch vermutlich nicht im Ausmaß früherer Jahre. Das liegt vor allem an einem Fakt: Die Kinderzahlen gehen zurück. Das sorgt für Entlastung in vollgestopften Klassenzimmern, ist aber ein städtischer Durchschnittseffekt, der sich nicht überall in gleichem Maß vollzieht und es dauert vielfach noch einige Zeit.

Der Einschulungsjahrgang hat im laufenden Schuljahr sein Maximum erreicht, zwei Jahre früher als noch 2017 prognostiziert, und ist künftig stark rückgängig. 5179 Erstklässler gab es für das Schuljahr 2022/23, für 2031/32 wurden 2016 noch 4850 prognostiziert. In der Prognose von 2022 ist nur noch von 3840 Erstklässlern im Jahr 2031 die Rede.

Zuwanderung schwer einschätzbar

Annahmen wie zu Wanderungsbewegungen zwischen Stadt und Land, Dresden und anderen Bundesländern oder dem Ausland können „nicht mit Sicherheit“ vorausgesagt werden. Das hat nicht zuletzt die hohe Zahl an Flüchtlingen aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine gezeigt.

Die Planungen arbeiten mit einem Richtwert von 25 Schülern pro Klasse, die tatsächliche Klassenbildung erfolgt dann aber mit der Obergrenze von 28 Schülern pro Klasse. Damit können auch kleinere regionale Schwankungen bei den Schülerzahlen kompensiert werden. Für die Schularten Grundschule, Oberschule und Gymnasium heißt es unisono, dass alle kommunalen Einrichtungen „als gesicherte Schulen“ festgeschrieben werden.

Engpässe an verschiedenen Stellen

Engpässe sind für die nächsten zehn Jahre weiterhin an verschiedenen Stellen absehbar: Bei den Grundschulen, für die es festgelegte Grundschulbezirke gibt, bestehen nahezu durchgängig im Schulbezirk Altstadt 2 (48. und 153. Grundschule) sowie in den nächsten Jahren in Plauen (14., 39., 49., 80. Grundschule) sowie Cotta 1 (12., 37. ,74.; 75.; 76., 135., 139. Grundschule) und Cotta 3 (77., GS Cossebaude) zu wenig Kapazitäten.

Parallel wächst stadtweit der durchschnittliche Überhang an Grundschulplätzen. Im Schuljahr 2030/31 wird er bei 999 Plätzen liegen und die durchschnittliche Klassenstärke 20,3 Jungen und Mädchen betragen. Dort, wo es regional Platzmangel gibt, wird vermutlich mit der Bildung zusätzlicher Klassen reagiert. In der Vergangenheit hat dies bereits zu Doppelnutzungen von Räumen mit dem Hort und ähnlichem geführt.

Kapazitäten für Vorbereitungsklassen erschöpft

Bei den Oberschulen verweist der Planentwurf ausdrücklich darauf, dass die Kapazitäten für Vorbereitungsklassen („Deutsch als Zweitsprache“) „weitgehend erschöpft“ sind und dies auch für die Aufnahmekapazität von Wechslern vom Gymnasium an die Oberschule gilt.

Platzmangel sagt der Plan für den Bereich Altstadt, Blasewitz, Leuben (Linkselbisch Mitte/Ost) für die Jahre 26/27 bis 28/29 (Mangel: 15 Plätz) voraus. In den nächsten sechs Schuljahren fehlen im Bereich Plauen und Prohlis (Linkselbisch-Süd) durchgehend Plätze, im Schuljahr 26/27 sind mit 48 die meisten.

Dresdner Westen mit größtem Mangel an Oberschulplätzen

Am stärksten ist das Defizit im Bereich Linkselbisch-West. In Cotta und den angrenzenden Ortschaften fehlen in den nächsten neun Schuljahren konstant Kapazitäten für eine wohnortnahe Schulwahl. 2026/27 liegt das Defizit bei 69 Plätze.

Aus diesen Zahlen ergibt sich für das gesamte Stadtgebiet ein Mangel an Plätzen in den Jahren 2026/27 (minus 58) bis 2028/29 (minus 24). Damit wird es teilweise bei vollen Klassen bleiben. 2026/27 liegt das Mittel bei 25,6 Schülern pro Klasse, der Wert sinkt dann bis 2032/33 auf 22,9 im stadtweiten Durchschnitt.

Rechtselbisch permanenter Mangel in Gymnasien

In den Gymnasien mangelt es rechts der Elbe in den nächsten Jahren fast durchgängig an Kapazitäten. Im Bereich Pieschen und Neustadt ist das permanent so. 2027/28 fehlen an den Gymnasien Romain Rolland, Pestalozzi, Pieschen und Dreikönigschule 4,6 Klassen.

Im sich anschließenden Norden (Gymnasium Klotzsche) fehlen ebenfalls durchgängig Plätze. 2024/25 sind es 1,6 Klassen. Auch in Bühlau geht es knapp zu. Hier fehlen am Gymnasium an der Kurparkstraße im Schuljahr 2024/25 den Prognosen nach 1,7 Klassen, erst 2030/32 entspannt sich die Lage etwas. Interessierte Schüler müssen daher noch für längere Zeit weite Schulwege in Kauf nehmen.

Baumaßnahmen noch nicht sicher

Linkselbisch entspannt sich die Lage etwas früher: Im Bereich Linkselbisch Ost (Blasewitz, Leuben, Prohlis) fehlen im nächsten Schuljahr 3,5 Klassen. Erst ab dem Schuljahr 2029/30 wird wieder mit einem leichten Plus an Kapazitäten gerechnet. Über die Verzögerungen beim Bau des Gymnasiums LEO (Seidnitz) wird ja gerade heftig diskutiert. In der Region Linkselbisch Süd/West (von Cossebaude bis Plauen) fehlen ebenfalls Plätze, im Schuljahr 2024/25 werden es 1,8 Klassen sein, dauerhafte Entlastung gibt es ab 2029/30.

Stadtweit führen diese Prognosen noch bis zum Schuljahr 2028/29 zu Mangelerscheinungen im gymnasialen Bereich, die im Schuljahr 2026/27 mit 202 Plätzen ihren Maximalwert erreichen werden. Dabei unterstellt die Stadt Kapazitätserweiterungen durch Baumaßnahmen in den Gymnasien Bertolt-Brecht (ab 2027/28 fünf statt vier Züge), Gymnasium Gorbitz (ab 2025/26 vier statt drei Züge) und Gymnasium Johannstadt (ab 28/29 vier statt drei Züge). Das setzt natürlich voraus, dass für die Baumaßnahmen auch rechtzeitig die finanziellen Mittel bereitstehen. Die mittelfristigen Finanzplanungen der Stadt geben das bislang nicht her.

Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse wird an den Gymnasien von jetzt 26,1 Schülerinnen und Schülern auf 27,1 im Schuljahr 2026/27 steigen. Für 2032/33 wird ein Überhang von 376 Plätzen prognostiziert, der Klassenschnitt soll dann an Gymnasien bei 21,1 Schülern liegen.

Stadtrat soll im Dezember entscheiden

Das Amt für Schulen wird dann in den nächsten Monaten die Schulnetzplanung unter Prüfung der Stellungnahmen überarbeiten und fertigstellen. Das Ergebnis wird voraussichtlich im Juni 2023 dem Stadtrat und den Ausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung übergeben. Im Stadtrat soll die endgültige Entscheidung zum aktualisierten Schulnetzplan im Dezember 2023 erfolgen.

Info: Der Entwurf kann unter https://www.dresden.de/de/leben/schulen/Schulnetzplanung.php heruntergeladen werden. Bis 17. Mai können Stellungnahmen unter der E-Mail-Adresse schulnetzplan@dresden.de abgegeben werden.