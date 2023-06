﻿Schulnetzplan: Dresdner Eltern fordern mehr Gemeinschaftsschulen

Dresden. An den beiden Gemeinschaftsschulen in Dresden mussten bei der Anmeldung für das kommende Schuljahr mehr als 70 Kinder abgewiesen werden. An der Gemeinschaftsschule Albertstadt – Campus Cordis waren es 61 und an der Universitätsschule und neun an der Cämmerswalder Straße.

Nach den Angaben des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) gab es elf Umlenkungen an Gymnasien und 60 Umlenkungen an Oberschulen. Das hat viel mit möglichen Zweit- und Drittwünsche zu tun, es zeigt aber auch – es gibt für die Interessenten an den Gemeinschaftsschulen keine gleichartige Alternative.

Anmeldezahlen werfen besonderes Licht auf Schulnetz

Das schlägt sich in der Debatte um die künftige Schulstruktur in Dresden nieder. Die Stadt muss den sogenannten Schulnetzplan fortschreiben. Darin ist festgelegt, wo welche Schule mit wie vielen Klassen zur Verfügung steht.

Die Hauptbotschaft von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) lautet: Trotz sinkender Kinderzahlen wird in den nächsten Jahren keine Schule in Dresden geschlossen. Das stößt natürlich auf Zustimmung. „Besonders positiv hervorzuheben ist das Bekenntnis der Stadtverwaltung, keine Schulstandorte in den nächsten fünf Jahren zu schließen“, erklärt der Vorsitzende des Kreiselternrats Achim Horeni auf DNN-Anfrage.

Fünf Regionalkonferenzen für Schulnetzdebatte

Donhauser hat einen Vorentwurf des Schulnetzplans für die öffentliche Debatte auf den Tisch gelegt. Das gab es bei der letzten Aktualisierung, als der Bildungsbürgermeister gerade Peter Lames (SPD) hieß, auch schon. Erstmals wurde das 230-seitige Papier jetzt in fünf speziellen Regionalkonferenzen mit den Akteuren in den verschiedenen Stadtregionen diskutiert.

Nach Abschluss dieser Runden haben die Elternvertreter mehrere klare Botschaften: Mit Blick auf die Anmeldezahlen an den Schulen in Dresden hat das nicht zuletzt mit Gemeinschaftsschulen zu tun. „Derzeit gibt es lediglich rund 200 neue Schulplätze pro Jahr – bei aktuell 280 Anmeldungen“, konstatiert der Kreiselternratschef. Wohnortnah gehe es da nur für die Bezirke der Südhöhe sowie der Neustadt und Pieschen zu. „Kinder im Dresdner Westen, im Osten und im Hochland gehen leer aus.“

Eltern: Sechs weitere Gemeinschaftsschulen nötig

Die Stadt sollte „zügig weitere Kapazitäten schaffen“. Die Nachfrage bei den Eltern nach längerem gemeinsamen Lernen sei da. „Wir sehen 10 Prozent der Schulplätze in Dresden in den nächsten zehn Jahren als Mindestgröße an“, sagt Horeni und rechnet vor: „Dies wären weitere sechs Gemeinschaftsschulen, die sich durch Umwandlung aus Oberschulen in den Stadtbezirken bilden sollten.“

Damit dürfte er beim Bildungsbürgermeister kaum auf Widerstand stoßen. Neubauten für eine Gemeinschaftsschule schließt Donhauser aus. Aber wenn sich Schulgemeinschaften zu einem Antrag auf Umwandlung ihrer Schule in eine Gemeinschaftsschule entschließen und die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, „dann unterstützen wir das“, erklärt der Bildungsbürgermeister gegenüber DNN.

Bewältigung der Zuwanderung schwierig

Neben „allen individuellen Problemen in den einzelnen Schulbezirken“ gab es laut Horeni bei den Regionalkonferenzen auch „immer wieder große Themen, die die Schulpolitik der nächsten Jahre prägen werden“. Dazu gehöre, dass die Herausforderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund eine Aufgabe sei, die „von allen Schulen gemeinsam getragen werden sollte“. Bislang war es vor allem ein Problem weniger Schulen „gerade in besonders sozial angespannten Stadtbezirken“.

Durch die breitere Neugründung von sogenannten Vorbereitungsklassen (VKA) an immer mehr Standorten sei inzwischen „ein erster Schritt gemacht, dies gerechter zu verteilen“. Zur Wahrheit gehöre aber, dass dies nicht ausreichen werde, damit die Schule weiterhin für alle Kinder funktioniert. Horeni: „Wir sehen Klassen mit mehr als 30 Prozent Kindern, deren Muttersprache nicht deutsch ist, kritisch.“

Migrationsanteil in Klassen deckeln

Das werde sowohl den deutschsprachigen Kindern wie auch den Kindern mit fremdsprachigem Hintergrund in ihrer Entwicklung nicht gerecht. Es helfe keinem Teil der Schüler, wenn der Unterricht durch Sprachbarrieren gehemmt werde. An besonders herausgeforderten Schulen wäre „ein klassenscharfer Deckel“ wünschenswert, um allen Kindern die bestmöglichen Bildungschancen zu ermöglichen.

Gespräche mit Schulleitungen zeigten, dass die Schulen teilweise „erheblich mit den sozialen Folgen zu kämpfen haben, die durch die Migration in den vergangenen Jahren offenkundig wurden“.

Zweifel an Prognosen

Zweifel gibt es in verschiedenen Bereichen an der prognostizierten Entwicklung für die Schülerzahlen. Der Kreiselternrat sieht kritisch, wie „stark zahlreiche Entscheidungen des Schulnetzplans alleine von statistischen Daten und Prognosen abhängen“. Gesamtstädtisch könnte diese noch „einigermaßen zielgenau“ sein. Im Detail können sich „zwischen den Stadtbezirken doch erhebliche Unsicherheiten“ ergeben. Die Stadt sollte aus der Entwicklung der letzten Jahre „passende Sicherheitsfaktoren“ entwickeln.

Die Skepsis gegenüber den Zahlen hat auch Dana Frohwieser ausgemacht. Die SPD-Bildungspolitikerin sieht dies in der Folge von Wohnungsbauprojekten genauso wie beim wachsenden Förderbedarf für Schüler und der Migration. Auch dafür sei der Kapazitätspuffer wichtig, der mit dem Rückgang der Schülerzahlen in den nächsten Jahren entstehe.

Kapazitäten fehlen teilweise noch

Aus Sicht der Eltern fehlen in einzelnen Schulbezirken immer noch Kapazitäten oder gehen die Zahlen nicht so zurück, wie das stadtweit prognostiziert werde. Dies gelte beispielsweise im Dresdner Norden für die weiterführenden Schulen. Dort fehlten Kapazitäten im Umfang einer weiteren Schule. Die Stadt sollte prüfen, ob Schulen vergrößert werden oder mehr Züge anbieten könnten. Der Ausbau der Industriestandorte werde für weiteren Zuzug sorgen.

Im Bezirk Altstadt wäre Raum für eine weitere Grundschule – die nun nicht mehr an der Cockerwiese geplant wird. Der Kreiselternrat setze sich deshalb dafür ein, mittelfristig am Terrassenufer eine Grundschule anzusiedeln, nachdem die Gymnasien Cotta und Bertolt Brecht diesen Standort als Auslagerungsschule wieder verlassen haben.

Debatte über Schulbezirke

Immer wieder standen in den Regionalkonferenzen auch die Zuschnitte der Grundschulbezirke in der Diskussion. „Sie sind teilweise nicht besonders sinnvoll geschnitten“, konstatieren die Eltern. Eines der markantesten Beispiele dürfte die 6. Grundschule an der Fetscherstraße sein. Kinder, die unmittelbar gegenüber wohnen, dürfen die Schule vom Grundsatz her nicht besuchen, weil sie in einem anderen Schulbezirk liegt.

Der Schulbezirk der 6. Grundschule an der Fetscherstraße ist eigenwillig. Direkt nebenan wohnende Kinder dürfen die Schule nicht besuchen. © Quelle: Anja Schneider

Diskutiert wurde in den Runden auch eine Zuschnittsänderung, damit die 102. Grundschule an der Pfotenhauerstraße (bislang Altstadt 1) zum Schulbezirk Blasewitz gehört und Kinder aus der Johannstadt nach Striesen gehen können. Die 102. Grundschule nimmt im kommenden Schuljahr fünf statt drei 1. Klassen auf, weil die Nachfrage so groß ist. Immer hängen daran allerlei diskussionsträchtige Folgen wie beispielsweise für den Schülerverkehr. Für überlegenswert halten die Eltern Zuschnittsänderungen in Cotta, wo eine Nord-Süd-Teilung günstiger sein könnte als die jetzige Ost-West-Trennlinie. Donhauser will sich solche Vorschläge „ganz in Ruhe ansehen“. Sie dürften nicht zu Nachteilen in anderen Bereichen führen.

Klassenstärke zu groß

Die Schwierigkeiten bei der Prognose der Schülerzahlentwicklungen sind dem Bildungsbürgermeister bewusst. Er spricht sich deshalb weiterhin dafür aus, die Richtgröße für die Klassenbildung von jetzt 25 Kindern auf 23 zu senken. Die Zuständigkeit für diese Regel liegt beim Freistaat. „Die Zahl 23 wäre ehrlicher“, sagt Donhauser.

Die Obergrenze für Klassen liegt bei 28 Kindern. SPD-Politikerin Frohwieser hat nicht nur bei Typ-Dresden-Schulen Zweifel, ob so viele Kinder überhaupt in die Klassenräume passen. Ihr ist in den Regionalkonferenzen noch etwas anderes aufgefallen. „In der schicken Aula des großen modernen Tschirnhaus-Gymnasiums war manchen Schulleitungen, Lehrern oder Eltern anderer Schulen ein echter Leidensdruck über die Bau-Situation an ihren Häusern anzusehen.“

Vorlage des Entwurfs wird sich verzögern

Die Vorlage des endgültigen Entwurfs, den dann die Stadtratsgremien und die Stadtbezirke diskutieren werden, wird sich etwas verzögern. Donhauser will die Vorschläge aus den Konferenzen nun intern auswerten und gegebenenfalls in den Entwurf einarbeiten. Dadurch dürfte der Entwurf erst nach den Sommerferien vorliegen. Den Beschluss im Stadtrat strebt Donhauser trotzdem noch bis Ende des Jahres an.

„Die Vorbereitung war professionell – wir sind gespannt, was das Amt für Schulen mit den zahlreichen Informationen macht“, erklärt Elternvertreter Achim Horeni. Und er fügt hinzu: „Wir sind davon überzeugt, dass diese Vorschläge gehört werden und im politischen Beratungsprozess zu Entscheidungen führen werden, die einen guten Plan für die nächsten fünf Jahre ermöglichen.“ Es ist ein sehr höflicher Weg, den Wünschen Nachdruck zu verleihen.

DNN