﻿Steckbrief: St. Benno-Gymnasium

Unbekannter stößt Frau in Löbtau vom Fahrrad – Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter eine Frau von ihrem Rad gestoßen. Sie fiel in eine Blumenrabatte an der Kesselsdorfer Straße und verletzte sich dabei leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.