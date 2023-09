﻿Schulgebäude in Dresden-Klotzsche: Asylunterkunft statt Abriss

Dresden. Die Landeshauptstadt Dresden will das ehemalige Schulgebäude in der Alexander-Herzen-Straße 64 in Klotzsche für die Unterbringung von Asylbewerbern nutzen. In dem Gebäude sollen 82 Plätze entstehen. Entsprechende Pläne legte jetzt Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) dem Stadtrat vor. Die Umbaukosten liegen bei rund einer Million Euro. Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten hatte das Gebäude zuletzt als Auslagerungsstandort genutzt. Die Unterkunft soll im August 2024 ans Netz gehen – für einen „Zwischennutzungszeitraum von fünf Jahren“ – wie es in den Unterlagen heißt.

Keine Entspannung in Sicht

Aktuell könne Dresden nur mit Anmietungen am Immobilienmarkt den Bedarf an Unterkunftsplätzen für Asylbewerber decken, begründet Kühn die Pläne. Dieses Jahr rechnet Dresden mit 2200 Menschen, die die Stadt unterbringen und betreuen muss. Derzeitige Prognosen würden zeigen, dass im Jahr 2024 mindestens die gleiche Zahl an Asylbewerbern Dresden vom Freistaat zugewiesen werden können. „Daher ist die kurzfristige Schaffung von weiteren Unterbringungskapazitäten im Objekt Alexander-Herzen-Straße 64 sowie die Sicherstellung der dafür erforderlichen Finanzierung zwingend erforderlich“, so die Vorlage für den Stadtrat.

Dieses Schulgebäude soll zur Asylunterkunft umgebaut werden. © Quelle: Stadtverwaltung

Gebäude steht seit Oktober 2022 leer

Das Gebäude steht seit Oktober 2022 vollständig leer. Zuvor hatte die Kindertagesstätte Untergeschoss, Erdgeschoss und erstes Stockwerk der in den 1980er Jahren errichteten Schule vom Typ „K81 Kompakt“ genutzt. Das zweite Stockwerk stand schon viele Jahre leer. Die Verwaltung plant einen „kostenminimierten Umbau“, bei dem in den ehemaligen Klassenzimmern Wohnräume für fünf Personen entstehen sollen. In den Gemeinschaftsräumen sollen sogenannte Selbstversorgerküchen errichtet werden. Sanierungsbedarf besteht bei Fenstern, Türen, Böden, aber auch an den Sanitäreinrichtungen, der Elektroinstallation. Die Stadt muss auch in den baulichen Brandschutz investieren.

Planungen laufen schon

Im Umfeld der künftigen Asylunterkunft errichtet der Eigenbetrieb Sportstätten einen Sportcampus mit sanierter Sporthalle und der Skateranlage. Das Schulgebäude war in den Plänen für den Abriss vorgesehen und sollte durch einen Neubau einer Spezialturnhalle ersetzt werden. Der Planungsstand für den Sportcampus ergebe aber ein Zeitfenster von 2024 bis 2029, in dem das Schulgebäude leerstehen würde, so die Vorlage. „Damit steht das Gebäude für eine Zwischennutzung zur Unterbringung von asylsuchenden Menschen zur Verfügung.“ Da die Zeit dränge, habe die Verwaltung bereits vor einem Stadtratsbeschluss Büros mit den Planungen beauftragt.

Der Stadtbezirksbeirat Klotzsche soll am Montag über die Pläne beraten. Der Stadtratsbeschluss ist für den 14. Dezember geplant.

