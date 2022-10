Schulessen in der DDR: Jetzt spricht ein Küchenleiter

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

vor drei Wochen berichteten DNN-Redakteure von ihren Erlebnissen mit dem DDR-Schulessen – und teilten dabei nicht nur gute Erinnerungen an „Tote Oma“, Grünkohl oder Flecken. Darauf haben viele Leser reagiert. So auch Joachim Hönisch – der einen Einblick in die andere Seite gewährt. Denn der 80-Jährige leitete von 1969 bis 1979 eine DDR-Großküche.

Zehn Jahre lang kümmerte sich Joachim Hönisch als Großküchenleiter darum, dass Dresdens Kinder mittags in der Schule etwas zu Essen bekamen. © Quelle: Dietrich Flechtner

Joachim Hönisch kann viel erzählen von Mangelwirtschaft, fehlender Vielfalt und seinem damaligen Arbeitsmotto: Fertigwerden statt Finesse. Mit DNN-Redakteurin Laura Catoni hat er darüber gesprochen. Jetzt lesen

Wenn es nach den Kindern gegangen wäre, hätte es natürlich dreimal die Woche Nudeln gegeben, oder Schnitzel. Aber wer kann schon 8000 Schnitzel zubereiten? Joachim Hönisch DNN-Leser, über seine frühere Arbeit als Großküchenleiter

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Inzidenz sinkt unter die 500er Marke: Dresdens Inzidenz ist laut RKI am Sonnabend weiter gesunken. Die Corona-Lage im Überblick. Jetzt lesen

Virologe erklärt: Kommt im Winter noch eine Corona-„Killervariante“?: Wie geht es weiter mit Corona? Was erwartet uns im Winter? Die Virologin Ulrike Protzer aus München rät zur Maske - auch aus Solidarität. Der Würzburger Experte Lars Dölken gibt Entwarnung beim Blick auf neue Varianten. Jetzt lesen

Corona plus Grippe: Kommt jetzt die Twindemie? Dieser Winter könnte besonders ungemütlich werden. Expertinnen und Experten warnen vor einer Twindemie – einer Doppelwelle aus Corona und der Grippe. Wie gefährlich wird diese Virenkombi? Jetzt lesen

Bei der Gartenarbeit kann es auch mal lauter werden. Immer häufiger reagieren Zeitgenossen deshalb besonders aggressiv. © Quelle: imago/INSADCO

Hass an der Hecke: Wie Gartenprofis in Dresden angefeindet werden

Immer wieder werden Menschen während ihrer Arbeit beschimpft, beleidigt oder sogar tätlich angriffen. Es trifft Lebensretter, Zugbegleiter – und zunehmend auch Grünpfleger. Jetzt lesen

Alfons Schuhbeck als Koch im Fernsehen. Nun steht er vor Gericht. © Quelle: Matthias Balk/dpa

Der tiefe Fall des Alfons Schuhbeck

Alfons Schuhbeck war Starkoch und als Wirbelwind überall zugange. Wegen Steuerhinterziehung droht ihm nun der Gang ins Gefängnis. Jetzt lesen

11 Uhr: Offene Handysprechstunde für Senioren - Hier gibt es Antworten auf Fragen rund um die Nutzung von Handy und Smartphone sowie Beratung. Ort: ASB-Begegnungszentrum „Luise“, Straße 13, 01159 Dresden

13 Uhr: Online-Seminar Radonschutz in Gebäuden - Arbeitgeber, welche für Arbeitsplätze in Keller- und Erdgeschossen von Gebäuden verantwortlich sind, aber auch Gebäudeeigentümer, Bauherren sowie Architekten, Planer und Handwerker insbesondere in Radonvorsorgegebieten können sich in dieser kostenfreien Online-Veranstaltung über ihre Pflichten und mögliche Maßnahmen informieren. Anmeldung hier

15 Uhr: Kinolino- Das Tagebuch einer Biene - Das Leben einer Biene ist viel komplexer als wir es uns vorstellen können. Wie bei den Menschen gibt es unter den Insekten besonders mutige, feige, fleißige und faule Exemplare. Für alle Tiere gilt, dass sie sich den gleichen Herausforderungen stellen müssen: Blumen finden, Hornissen bekämpfen und einen geeigneten Platz für den Nestbau finden. Dokumentarfilm mit anschließendem Filmgespräch. Ort: Zentralbibliothek, Schloßstraße 2, 01067 Dresden

19 Uhr: Akademiesalon - In der Akademie der Künste, Palaisplatz 3, spricht Reiner Zimmermann im Rahmen der Reihe Akademiesalon über die Kulturpolitik in Sachsen nach 1990.

Die besten Kfz-Mechatroniker aus 24 Nationen und fünf Kontinenten stellen sich in Dresden dem Wettbewerb, um ihren Weltmeister zu ermitteln. © Quelle: PR/WorldSkills

Die Kfz-Elite der Welt trifft sich ab heute in Dresden. Im Auftrag des Oberbürgermeisters nimmt Dr. Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, ab 14 Uhr an der Eröffnung der WorldSkills Kfz-Mechatroniker 2022 teil und begrüßt die Gäste mit einem Grußwort im Haus des Kfz-Gewerbes GmbH an der Tiergartenstraße 94.

Das neue Album von Taylor Swift erschien am Freitag. © Quelle: Evan Agostini/Invision via AP/dp

... ein Album, das alle Rekorde gebrochen hat

Mit ihrem neuen Album hat Taylor Swift Spotify Rekorde gebrochen. „Midnights“ wurde innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor und Taylor Swift wurde zur am meisten gestreamten Künstler innerhalb eines Tages. Jetzt lesen

