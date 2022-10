﻿Bejubelt und gehasst: Schulessen in der DDR – DNN-Redakteure erinnern sich

Schulessen in der DDR – das ist ein ideales Biertischthema. Zwischen „Weißt Du noch ...“ und „Ich habe es gehasst“ fliegen die Anekdoten nur so über den Tisch. Sieben DNN-Autoren haben versucht, sich ihren Albträumen beim Schulessen zu nähern.

Ein Foto wie gemacht für das Wort „Schulspeisung“. Es datiert vom Januar 1966 und zeigt exemplarisch die Ausgabe von Essen zu DDR-Zeiten – hier in der 17. Oberschule in Berlin-Köpenick. Jeder hatte die Bestecktasche unterm Arm und balancierte in der großen Pause

Dresden. Täglich eine warme Mahlzeit, dazu in der Frühstückspause Milch – das alles für lausig wenig Geld, weil zu zwei Dritteln vom Staat subventioniert. Man kann es schlechter haben in der Schule.

1975 hat die DDR die Verordnung über die Schüler- und Kinderspeisung erlassen. Und statistisch haben in Kindergärten alle und in Schulen 85 Prozent der Kinder mittags warm gegessen. Kosten: 50 bis 75 DDR-Pfennig pro Mahlzeit.

Nicht ohne die Bestecktasche

In gut sortierten Bildungseinrichtungen gab es Essenmarken, aber wer nebst unerlässlicher Bestecktasche (meistens befüllt mit Alu-Instrumenten) seine Klimperlinge abgezählt mitbrachte, bekam trotzdem einen kräftigen Schlag aus den grünen Kübeln auf den Plasteteller geklatscht. Wenn es nicht gerade Lieblingsessen gab – Nudeln mit Tomatensoße, Hefeklöße mit Pflaumen, Nudeln mit Wurstgulasch, Kartoffelbrei mit Rührei ... – , war wirklich immer reichlich da.

Meistens quietschbunt, selten so intakt wie auf dem Foto: die Bestecktaschen für Gabel, Messer, Löffel aus Aluminium. © Quelle: PR

Keine Frage: Heute wird vieles aus DDR-Zeiten verklärt. Doch wenn es mit der Versorgung von Kindern zu tun hatte – nicht mit der ideologischen wohlgemerkt – darf der Arbeiter- und Bauernstaat sich tatsächlich ein Bienchen anheften.

Schulküchen waren zu DDR-Zeiten nicht die Regel

Doch wenn heute im Weltnetz von „in der Regel schuleigenen Küchen“ schwadroniert wird und Klassiker der DDR-Schulessen in Foren hoch- und runterdekliniert werden, darf wenigstens ein kleines Aber stehen. Nein – hochwertig war das Essen selten. Manche Gerichte waren bis zur Unkenntlichkeit verkocht und hatten mit dem, was auf dem Speisezettel stand, eher wenig gemein.

Und nochmal „nein“ – Schulküchen waren auch nicht die Regel. Nicht in großen Städten jedenfalls. Hier kam das Essen in den allseits gefürchteten, rostrandigen grünen Alukübeln an. Unengagierte Damen in Kitteln – manchmal auch freundlich mit Lizenz zum Oma-Ersatz – verteilten deren Inhalt versiert in die dreigeteilten Plasteteller. Flink, denn die große Pause währte schließlich nicht ewig ...

Die berühmten dreiteiligen Plasteteller © Quelle: DDR-Rezepte Facebook

Sebastian Kositz – Tote Oma: Das braune Übel aus dem grünen Kübel

Schon Wolfgang Goethe wusste, dass das Essen erst das Auge und dann den Magen zu erfreuen hat. Ein eher feingeistiger Anspruch, an dem die in der DDR-Schulspeise servierte grobschlächtige Grützwurst scheitern musste.

Sebastian Kositz war in der zweiten Hälfte der 1980er Schüler der POS „Juri Gagarin“ in Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Es mag am Begriff „Tote Oma“ liegen, dass ich das Gericht mit der Tristesse und dem Olfaktorischen eines DDR-Feierabendheimes assoziierte. Eher mochte ich die ebenso gebräuchliche Bezeichnung „Verkehrsunfall“, hatte ich bis dato in meinen Kinderbüchern doch keine Illustration ei­nes solchen gesehen, die annähernd so viel Abscheu wie die Pampe auszulösen vermochte.

Es half auch nichts, die Augen zu schließen und nicht durch die Nase zu atmen. Schon kleine Bissen gingen nicht hinunter, eher wurde es nur mehr im Mund. Und offenbar meinten es die Damen an der Ausgabe stets gut mit mir, zogen sie die Kelle doch so tief durch den Kübel, dass die Grützwurst über ihr Feld des Portionstellers hinaus quoll und auch die Kartoffeln und das Sauerkraut kontaminierte. So landete meine Portion dann oft unangetastet im für Abfälle bereitgestellten Kübel, dessen Inhalt – davon war ich fest überzeugt – am Tag darauf an einer anderen Schule wieder als „Tote Oma“ auf die Teller kam.

Barbara Stock: Grünkohl und Klöße – Klassiker in Ekelversion

Jägerschnitzel, Kochklopse, Senf-Ei, Wurstgulasch – manches Kübel-Essen in DDR-Schulen hatte Fan-Status. Aber wenn es an meiner Polytechnischen Oberschule am Stadtrand von Halle Grünkohl und Klöße gab, blieb der Pausenraum im obersten Stock leer.

Barbara Stock war in den 1970ern Schulesserin an der POS „Otto Grotewohl“ in Halle. © Quelle: Anja Schneider

Keine Ahnung, was die Großküchenköche in den Kohl warfen – das Ergebnis war eine glänzende, braungrüne Masse von höchst zweifelhaftem Geschmack, glitschig wie Algenschleim, unappetitlich wie eine Mutprobe beim Ekelessen auf dem Waldkinderspielplatz. Gemeinsam mit dem extrem sauren, vor allem aber ledrigen Sauerbraten und unansehnlichen Klößen – grauen grießigen Kugeln – galt dieses klassische Gericht der deutschen Küche für mich auf Jahre als ungenießbar.

Tatsächlich haben erst eigene erste Kochversuche im Alter von etwa 16 Jahren mich mit dem Grünkohl ausgesöhnt. Klöße brauchten länger. Erst eine Liebschaft in Thüringen bescherte ihnen zum Studienbeginn eine neue Chance auf meinem Teller.

Ingolf Pleil: Marinierter Hering – Das ging gar nicht!

Natürlich war auch dem kleinen DDR-Bürger klar, dass Schulessen aus der Großküche nicht dem Angebot eines Hauses den Rang ablaufen kann, das er heute vom Hörensagen als Gourmet-Restaurant bezeichnen würde. Da machten die Schüler also schon mal Abstriche: Beim Spinat mit Rührei, das aussah, als hätte es der Schlag gerührt und Kartoffeln mit der zweiten Haut nach dem industriellen Schälprozess. Auch das Jägerschnitzel (Achtung: ostdeutsch eine panierte Scheibe Jagdwurst) konnte essbar sein. Irgendwer prägte den Satz: Der Hunger treibt es rein.

Ingolf Pleil ging Ende der 1970er in Radeberg zur Schule. © Quelle: Anja Schneider

Schließlich musste bisweilen auch lange danach angestanden werden, die Luft im Keller des Schulbaus Typ Dresden war noch schlechter als das Essen und das gab es ja für wenig Geld (0,55 DDR-Mark pro Essen, oder?). Schwieriger wurde es da schon, wenn im dreigeteilten Plastikteller ein Schluck Kartoffelbreikleister landete oder der Klumpen Milchreis, der mit einer Kelle aus dem Transport-Bottich herausgeschnitten wurde und sich nun dem Löffel entgegenstemmte.

Was aber überhaupt nicht ging, war „einmarinierter“ Hering. Vielleicht versteckte sich unter der milchig-weißen Soße auch Makrele. Jedenfalls lungerte darin toter kalter Fisch herum, am Geruch wie immer schon weit entfernt von der Essenausgabe wahrnehmbar. Gräupchen und zerkochter Porree erschienen da als Delikatesse. Doch alles hat etwas Gutes: Der Fisch mit Soße landete in der Brotbüchse aus Blech und wurde in einer Hand mit dem Fahrrad zur Oma balanciert. Die mochte das, der Enkel konnte Pluspunkte sammeln. Eine Win-Win-Situation, wie man heute weiß.

Catrin Steinbach: Bretthart, bitter und einfach ungenießbar – Leber

Schulessen fand ich nicht per se schlecht, im Gegenteil. Wenn es zur Mittagspause klingelte, rannte ich wie die meisten in unserer Schule um die Wette die Treppen im DDR-Plattenbau runter. Ziel war, möglichst weit vorn in der Schlange im Keller zu sein, mit der Freundin an einem Tisch zu sitzen und mehr als fünf Minuten Zeit zum Essen zu haben. Außerdem hatte ich meistens richtig „Knast“.

Meine Toleranz, das Essen betreffend, war aus heutiger Sicht groß. Irgendwas ließ sich meistens essen. Sogar die schleimigen Gräupchen trieb der Hunger rein. Grützwurst, gern auch „tote Oma“ genannt, ließ die meisten angeekelt an der Tür umdrehen. Ich fand sie lecker. Genauso wie Quark und Kartoffeln, marinierten Hering und vor allem Nudeln.

Catrin Steinbach besuchte Anfang der 1980er Jahre die Neue Oberschule in Radebeul © Quelle: privat

Doch bei einigen Gerichten warf auch ich das Handtuch: Weißkraut in Form von Eintopf und Szegediner Gulasch waren kaum zu verdauen. Die Konsistenz von Milchreis ist mir bis heute suspekt. Am schlimmsten aber waren Innereien. Flecke wurden zum Glück irgendwann aus der Schulspeisung gestrichen, aber die Leber blieb. Leider. Das brettharte gewölbte Fleischstück war bitter, und der wahrscheinlich typische Lebergeschmack erzeugte bei mir sofort Brechreiz. Selbst der Kartoffelbrei war verloren, weil in nach Leber schmeckender Soße ertränkt.

Mit Weißkraut hat mein Magen mit den Jahren Frieden geschlossen, Milchreis könnte ich heute im äußersten Notfall tolerieren – wenn der Anteil an Pflaumenkompott deutlich überwiegt. Zu verdanken habe ich das einer lieben Köchin in einer Großküche, in der ich den Ferien immer gejobbt habe. Aber Innereien und speziell Leber bleiben trotz mehrerer Anläufe genialer Köche auf meinem Speiseplan ein Tabu.

Christin Grödel: Grüner Schleim als Beilage – Porree

Ich komme aus einer Kleinstadt im Spreewald, dort gibt es durchaus leckere Sachen. Die typische Gewürzgurke, Meerrettich oder Quark mit Leinöl sollen hier nur exemplarisch genannt werden. Fest steht allerdings: Zum Gourmet wird man auf der grünen Wiese sicherlich nicht. Obwohl also die Ansprüche gering waren, gab es beim Essen in der DDR-Kantine so manche Herausforderungen.

Christin Grödel ging in den späten 1980ern in Vetschau (Brandenburg) zur Schule. © Quelle: Anja Schneider

Für mich persönlich fiel die Laune rapide ab, wenn Porree auf dem Plasteteller landete. Was heute gemeinhin als gesunde Beilage gilt und in so ziemlich jeder Vorabendserie den Inbegriff des Marktbesuches darstellt, war in meiner Erinnerung einfach nur: grüner Schleim ohne die geringste Konsistenz. Verrührt mit den vorgegarten Kartoffeln ging es rein, aber ein Vergnügen war es wahrlich nicht. Eine Wahl hatte man ja ohnehin nicht: Der Teller musste leer werden, sonst gab es Ärger mit den Erziehern.

Diese Erfahrung hat mich übrigens so geprägt, dass Lauch auch Jahre später nicht im Einkaufswagen landete. Erst in meinen frühen Erwachsenenjahren war ich bei einem Besuch bei Freunden verblüfft: Porree kann ja auch schmecken. Muss wohl daran gelegen haben, dass man die Form noch erkennen konnte und die Stangen nicht bis zur Unkenntlichkeit verkocht waren.

Holger Grigutsch: Schulessen in DDR-Zeiten konnte auch ein Fortschritt sein

Man sagt ja, was Leute nicht essen, geht oft auf Erfahrungen aus der Kindheit zurück. So gesehen hat das DDR-Schulessen gewiss seinen Beitrag zu der einen oder anderen Aversion geleistet. Es konnte aber auch eine Art Befreiung sein, wenn man vor der Schulzeit nur am Wochenende von Mama oder Oma lecker bekocht und an den anderen Tagen im Kindergarten verpflegt wurde.

Mit dem immer noch gegenwärtigen Geruch der Kindergarten-Milch in der Nase, die so lange gekocht wurde, dass sie eine gelbe Farbe angenommen hatte, konnte man selbst dem Kübelessen etwas abgewinnen. Und in der Schule durfte man selbst entscheiden, was von dem Dargebotenen man verspeisen mochte und was lieber nicht. Endlich waren die endlos langen Kindergarten-Mahlzeiten Geschichte, die dauerten, bis der Teller leer war. Besonders das fette Fleisch im Eintopf wurde zur Qual, bis es von Würgereiz begleitet endlich in den Backentaschen gelandet war wie bei Hamstern, und dort eines unbeobachteten Moments und damit der Chance harrte, ausgespuckt zu werden.

Holger Grigutsch besuchte Anfang der 1970er die POS „Otto Grotewohl“ in Dresden. © Quelle: Christian Gelhausen

Wenn man als Kind noch dazu bei jedem Arztbesuch als zu leicht befunden wird und immer wieder die Mahnung kommt: „Der Junge muss was essen!“, bleibt es auch nicht aus, dass Oma einem einen Löffel nach dem anderen in den Mund schiebt, bevor man überhaupt kauen kann – immer mit der Bemerkung: „Schmeckt gut, schmeckt gut!“ Da wird das Nicht-Aufessen-Müssen zur zweifachen Errungenschaft.

Das alles soll nicht zur Verklärung des Schulessens aus dem Kübel führen. Dass es sich keiner großen Achtung erfreute, zeigt die eine oder andere (Speise-)Saalschlacht – heute noch der Hit bei Klassentreffen –, bei der das Essen zur Waffe wurde und die für Speiseraum und „Rädelsführer“ sehr unangenehm endete. Resultat des Ganzen sind immerhin das Hobby „selbst kochen“ und damit verbundene Erkenntnis: Fast alles ist lecker, wenn man es so zubereitet.

Thomas Baumann-Hartwig: Grüne Bohnen mit Hammel – Zähes Fleisch mit gelben Fettklumpen

Der Eimer im Speiseraum der 22. POS „Dr. Richard Sorge“ auf der Louisenstraße stand in der hintersten Ecke. Davor stand die Aufsicht. Jeder, der die Reste seines Mittagsmahls entsorgen wollte, musste der Aufsicht Rede und Antwort stehen. Es gab Lehrer, die Verständnis hatten. Und andere, die uns zum Aufessen zwingen wollten. Mit dem Hinweis, den Kindern in Vietnam gehe es nicht so gut wie uns mit einer geregelten warmen Mahlzeit am Tag.

Thomas Baumann-Hartwig war in den 1980ern Schüler der 22. POS „Dr. Richard Sorge“ in der Dresdner Neustadt. © Quelle: Anja Schneider

Der Eimer war oft randvoll. Besonders, wenn es Grüne Bohnen mit Hammelfleisch gab. Meistens montags. Montag war Suppentag. Gräupchen, Möhreneintopf und Nudelsuppe wechselten sich mit Grießbrei und Milchreis ab – und mit den Grünen Bohnen. Es war nicht das Gemüse, das munter Fäden zog im Mund beim Kauen. Nein, es war das zähe Fleisch armer alter Schafe, das mir den Verzehr des Eintopfs unerträglich machte. Ich erinnere mich an eklige gelbliche Fettklumpen am Rand der Fleischstückchen, ich erinnere mich an penetranten Schafsgeruch. Bis heute mache ich einen großen Bogen um alle Gerichte mit Hammel und Lamm.

Besonders bitter war es, wenn eine Lehrerin mit dem Spitznamen „Kreide“ – mehr verrate ich nicht – Aufsicht hatte. Sie hatte Spaß, sich an einem leeren Eimer zu ergötzen. Wir versuchten mit Ablenkungsmanövern, freien Zugang zum Eimer zu erlangen. Es klappte nur manchmal ...

Von DNN