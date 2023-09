﻿Extrem angespannt: Im Norden von Dresden fehlen Schulplätze

Dresden. Die Spitze ist erreicht, in den nächsten Jahren geht es abwärts. Das ist die Botschaft des aktuellen Schulnetzplanes, den die Stadtverwaltung derzeit erarbeitet und in den Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten vorstellt.

5232 Kinder wurden in diesem Jahr eingeschult, in den nächsten Jahren wird diese Zahl deutlich sinken. Wenn die Prognose der Kommunalen Statistikstelle zutrifft.

Zeit der Schul-Neugründungen in Dresden ist vorbei

Heißt: Bis 2030 werden auch weniger Schüler an den weiterführenden Schulen ankommen. Die Zeit der Neugründungen von kommunalen Schulen ist vorbei, so Katrin Düring, Leiterin des Amtes für Schulen. Der Rückgang habe positive Effekte: Schulen, die unter Volllast laufen, können mit einer Entspannung der räumlichen Situation rechnen. Die Bedingungen für Horte würden sich an einigen Grundschulen verbessern.

Migration werde den Abwärtstrend der Schülerzahlen nicht stoppen, so die Amtsleiterin, auch wenn die Dresdner Schulen 1269 ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen haben. 63 Vorbereitungsklassen, in denen Schüler mit Migrationshintergrund auf den Regelunterricht vorbereitet werden, gibt es in diesem Schuljahr an Grundschulen, 35 an Oberschulen, 15 an Gymnasien, sieben an den Gemeinschaftsschulen und fünf an Förderschulen. „Die Dresdner Schulen haben Einzigartiges geleistet“, findet Düring.

Gymnasium Dresden-Klotzsche überfüllt

Stadtweite Trends haben den Nachteil, dass sie nicht für alle Viertel gelten. Der Dresdner Norden wird bis 2026/2027 mit stabilen Schülerzahlen rechnen müssen, bis die Abwärtsspirale einsetzt, so die Amtsleiterin. Was besonders das Gymnasium Klotzsche unter Druck setzt, das fünfzügig konzipiert wurde und real mit sechs Zügen laufen muss, so Düring jetzt vor dem Stadtbezirksbeirat Klotzsche.

Die Amtsleiterin schwor die Stadtbezirksbeiräte auf harte Zeiten ein. „Die kommenden Jahre werden extrem angespannt.“ Jeder Quadratmeter im Schulgebäude müsse genutzt werden, das Amt habe dafür ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Die Mobilen Raumeinheiten (MRE) an der Karl-Marx-Straße werden keine Dauerlösung sein, die Baugenehmigung läuft aus. In den Herbstferien sollen Außentreppen angebaut werden, so Düring, damit der zweistöckige Containerbau bis zum Sommer genutzt werden kann. Wenn die Bauaufsicht mitspielt.

Neue Mobile Raumeinheiten für Dresden?

Und dann? „Wir brauchen eine Anschlussperspektive“, weiß die Schulleiterin, einen Interimsbau in der Nähe des Hauptgebäudes, der möglichst nicht die Flächen für den Sportunterricht in Anspruch nimmt. Das ausrangierte Schulgebäude in der Alexander-Herzen-Straße – hier will die Stadtverwaltung eine Asylunterkunft einrichten – komme nicht in Frage. Zu kleine Klassenzimmer und weite Wege vom Haupthaus. In Zeiten von Lehrermangel sei es sinnvoll, Schulen kompakt an einem Standort zu führen.

Das Amt arbeite an einer Lösung mit MRE auf einer Ebene in räumlicher Nähe zum Haupthaus. Wo genau, stehe noch nicht fest, die Verwaltung hoffe auf eine schnelle Lösung. „Über den Sportunterricht müssen wir uns intensiv Gedanken machen“, weiß Düring. Dass die Kapazitäten des gerade erst eingeweihten Neubaus nicht reichen, liege auch daran, dass neue Schulen Strahlkraft entfalten würden und mit mehr Anmeldungen rechnen müssten. 154 waren es dieses Jahr.

Dresdens Schullandschaft ist in Bewegung

Wie sich die Neuansiedlungen und Erweiterungen von Unternehmen der Mikroelektronik auf die Zahl der Schüler auswirkt, sei seriös nicht vorherzusagen, erklärte Holger Oertel von der Kommunalen Statistikstelle. „Es gibt noch keine konkreten Zahlen, wie viele Fachkräfte nach Dresden ziehen und wie viele ins Umland, wer mit der Familie herzieht. Das ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten“, so der Statistiker, der auf durchaus exakte Prognosen verweisen kann: Für das Schuljahr 2023 hatte die Statistikstelle 201 Schulanfänger im Dresdner Norden vorhergesagt, 212 waren es tatsächlich.

Die Schullandschaft im Norden sei in Bewegung, mit der Freien Gartenstadtschule Hellerau sei ein zusätzliches Angebot auf den Markt gekommen, das perspektivisch Oberschulkapazitäten anbieten werde, so Düring. Die Stadt führe auch Gespräche mit den Landkreisen Meißen und Bautzen über interkommunale Schulen, speziell ein neues Gymnasium in Ottendorf-Okrilla sei auch für den Dresdner Norden als Alternative interessant. Die Dresden International School plane eine Ausweitung ihrer Kapazitäten und bereite ein Bauprojekt vor, kündigte Düring an. An der Internationalen Schule werden insbesondere die Kinder ausländischer Fachkräfte unterrichtet.

