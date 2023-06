﻿Geising: 34 Schüler durch Pfefferspray in Klassenzimmer verletzt

Kinder klagen über Atemwegsprobleme

Durch Reizgas sind am Freitagvormittag 34 Schülerinnen und Schüler an einer Schule an der Hauptstraße in Altenberg verletzt worden.

Nachdem ein 14-jähriger Schüler am Freitagvormittag in einem Klassenzimmer in Geising Pfefferspray versprühte, klagten laut Polizei 34 Kinder über Atembeschwerden. Acht von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

