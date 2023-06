﻿Immer mehr Dresdner haben Schulden

Kostenfrei bis 13:06 Uhr lesen

Zeuge löschte das Feuer

Betrunkener zündelt auf Parkbank: Feuer in den Terrassengärten in Pirna

In den Terrassengärten unterhalb von Schloss Sonnenstein in Pirna hat ein Mann am Freitagabend ein Feuer auf einer Parkbank gelegt. Ein Zeuge löschte den Brand wenig später eigenhändig mit einem Feuerlöscher.