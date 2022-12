﻿Das sagt der Schuldneratlas über die soziale Struktur von Dresden aus

Die Krise hat einen Bogen um Dresden gemacht, bisher jedenfalls. Die Stadt freut sich über Rekordeinnahmen, den meisten Einwohnern geht es gut. Der Schuldneratlas von Creditreform zeigt aber auch ein deutliches Gefälle auf.

Dresden. Die Zahl der überschuldeten Personen befindet sich in Dresden auf einem historischen Tiefstand. Die Überschuldungsquote liegt in diesem Jahr nach Auskunft der Creditreform Dresden Aumüller KG bei 8,09 Prozent. Vor fünf Jahren lag der Wert noch bei 9,27 Prozent. Mit der aktuellen Quote liegt Dresden unter dem Wert des Freistaats von 8,51 Prozent. Die geringste Überschuldungsquote in Sachsen weist der Erzgebirgskreis mit 6,8 Prozent auf, die höchste die Großstadt Chemnitz mit 10,8 Prozent.