﻿In dubio pro reo: Schuldfrage nach Unfall am Körnerplatz bleibt ungeklärt

Dresden. 26. September 2020 gegen 13 Uhr am Körnerplatz. Mehrere Autos fahren bei Grün auf der Pillnitzer Straße Richtung Blaues Wunder. Plötzlich kommt aus der Schillerstraße ein roter Opel angebraust und fährt bei Rot über die Kreuzung. Die Autos legen Vollbremsungen hin, um einen Zusammenprall zu verhindern, trotzdem fahren die ersten drei Autos aufeinander. Verletzt wird glücklicherweise niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Opelfahrer hält kurz, schaut sich das Chaos an und haut dann ab, Zeugen merken sich aber die Nummer. Zugelassen ist der Wagen auf Raffaele Di N. aus Baden-Württemberg. Der kassiert einen Strafbefehl über 75 Tagessätze und ein sechsmonatiges Fahrverbot wegen unerlaubten Verlassens des Unfallorts und legt Einspruch ein. Am Donnerstag wurde am Amtsgericht verhandelt.

Fahrer fuhr nach Unfall weg

Der 60-Jährige wollte sich zu dem Vorwurf nicht äußern. Die Autofahrer, deren Wagen damals geschrottet wurden, konnten zwar etwas zum Unfallhergang sagen, aber wenig zum Fahrer. „Es ging alles so schnell, ich habe das rote Auto gesehen, aber nicht, wer am Steuer saß“, erklärte einer der Betroffenen. Ein 47-Jähriger, der zu dem Auto hinrannte, hat auch nicht mehr gesehen. „Der fuhr los, als ich noch einige Meter weg war.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wer saß am Steuer?

Nur der erste Fahrer in der Kolonne hat etwas mehr mitbekommen. „Das Auto kam von rechts, wendete genau vor mir, fuhr in die Pillnitzer Straße rein und hielt in der Bushaltestelle. Der Fahrer war ein Mann, etwas älter und hatte graues Haar, schaute genau zu uns rüber und fuhr dann weg.“ Raffaele Di N. ist 60 und hat graues Haar. Aber ob er der Fahrer war, konnte auch der Zeuge nicht mit Sicherheit sagen – es ist ja auch zweieinhalb Jahre her.

Im Zweifel für den Angeklagten

Seiner Versicherung gegenüber hatte der 60-Jährige angegeben, dass er in Dresden gewesen sein könnte, es aber nicht genau wisse. Im Amtsgericht war es sich ganz sicher, dass er nicht hier war. Sein Opel schon. Aber saß er auch am Steuer? „Der Wagen ist auf Herrn Di N. zugelassen, das heißt aber nicht, dass er gefahren ist, das kann auch ein anderer gewesen sein. Da gibt es Zweifel. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten“. Also Freispruch, die Verfahrenskosten trägt die Staatskasse.