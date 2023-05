﻿Dresden-Klotzsche: Acht Kinder bei Gefahrenbremsung verletzt

Dresden. Aus noch zu ermittelnder Ursache musste der Fahrer eines Schulbusses am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr eine Gefahrenbremsung in Dresden-Klotzsche durchführen. Dabei stürzten einige der etwa 40 Fahrgäste. Acht Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Davon wurde ein Kind in ein Krankenhaus transportiert.

Zwei Notärzte und die Besatzungen von vier Rettungswagen waren im Einsatz. Sie sichteten und versorgten alle Betroffenen. Durch den organisatorischen Leiter Rettungsdienst wurde die Kräfte vor Ort koordiniert. Der Großteil der Patienten konnte vor Ort ambulant versorgt werden. Ein Teil der Kinder wurde von den Eltern an der Einsatzstelle abgeholt, während die anderen Kinder mit einem Ersatzbus zum geplanten Zielort gebracht wurden.

Die Besatzung eines Löschfahrzeuges der Feuer-und Rettungswache Albertstadt sicherte die Einsatzstelle und unterstützte die Einsatzmaßnahmen des Rettungsdienstes.