﻿Dresden sieht Fördermittelpläne für Schulbau als Erfolg

Der Investitionsbedarf in Schulstandorte in Dresden ist groß. Es geht um marode Turnhallen, fehlende Mensa-Räume und zu wenig Platz für eine wachsende Schülerzahl.

Dresden. Mit der Einigung innerhalb der Koalition steht die Mehrheit des Parlaments praktisch hinter den Plänen. Daher wertet Dresdens Bildungsbürgermeister Jan Donhauser die Entwicklung als Erfolg. „Damit können wir zufrieden sein, unser Einsatz hat sich gelohnt“, sagte der CDU-Politiker. Wo genau diese Mittel eingesetzt werden, steht noch nicht fest. Die Stadt treibt jedoch für viele Standorte die Planungen voran, um mit Bauprojekten starten zu können, wenn Mittel dafür zur Verfügung stehen.

Die aktuellen Pläne sehen derzeit so aus: Der Regierungsentwurf zum Doppelhaushalt 2023/24 sah für die Bildungsinfrastruktur insgesamt – also Schule und Kita – ein Neubewilligungsvolumen von 210 Millionen Euro vor. Die Koalition schlägt in ihren Änderungsanträgen nun eine Aufstockung dieses Bereiches auf 300 Millionen Euro vor. In dieser Summe seien dann 123 Millionen Euro für das Stadtbudget Schulhausbau und Kita für die kreisfreien Städte enthalten. Dies stehe derzeit noch unter dem Vorbehalt etwaiger Änderungen im parlamentarischen Verfahren. „Wir können dem Beschluss des Landtags nicht vorgreifen“, sagte Melcher.

Deutliche Aufstockung der Landesmittel

„Gerade mit Blick auf Leipzig und Dresden sind uns die enormen Herausforderungen wachsender Städte und die damit einhergehenden Bedarfe nach Sanierung und Neubau von Schulen bewusst“, erklärte die Bildungspolitikerin der Grünen, Christin Melcher. An einer „gesonderten Ausweisung von Landesfördermitteln für die großen Städte führt deshalb aus unserer Sicht kein Weg vorbei“. Die Landkreise dürften dabei nicht außer Acht gelassen werden.

„Die Koalition will die Budgets für die kreisfreien Städte fortführen“, erklärte auch die Bildungsexpertin der SPD, Sabine Friedel. Dieser Weg sei erfolgreich. Dabei werde es eine „faire Verteilung“ zwischen kreisfreien Städten und ländlichen Regionen geben. Außerdem soll das Neubewilligungsvolumen insgesamt aufgestockt werden. So seien angesichts des hohen Bedarfs mehr Investitionen möglich.

Erhebliche Mittel seien auch für den Kita-Bereich notwendig, wobei es dabei den Kommunen neben den Investitionen auch um eine Dynamisierung der Kita-Pauschale pro betreutem Kind geht.

Viel Geld auch im Kita-Bereich nötig

In einem gemeinsamen Schreiben an die Chefs der Koalitionsfraktionen von CDU, Grünen und SPD machten die drei Kreisfreien Städte deutlich, dass sie sich einem „immensen Finanzierungsbedarf“ für Schaffung und Erhalt der Bildungsinfrastruktur gegenüber sehen.

Der Bedarf in den Großstädten ist riesig. In Dresden enthält eine „Mehrbedarfsliste“ zum geplanten Doppelhaushalt 2023/24 fast 50 Projekte, für die in den nächsten Jahren erstmal kein Geld da ist. Unter dem Strich wären dafür zwischen 2023 und 2027 schlappe 660 Millionen Euro nötig, die größten Beträge fehlen ab 2024.

Durch eine deutliche Anhebung des Gesamtbudgets auf 246 Millionen Euro in den kommenden beiden Jahren fließen jeweils 123 Millionen Euro in die großen Städte sowie den ländlichen Raum. Dies sei ein „aus unserer Sicht tragfähiger Kompromiss“. Er trage auch den Entwicklungen der Schülerzahlen in den großen Städten durch Zuzug und dem aktuellen zusätzlichen Bedarf unter anderem durch die Folgen des Ukraine-Kriegs Rechnung.

Es sei der CDU-Fraktion dabei „besonders wichtig, dass wir bei allem Verständnis für die Investitionsbedarfe der großen Städte den ländlichen Raum nicht benachteiligen.“ Dort gingen „mehr als 60 Prozent der sächsischen Kinder und Jugendlichen in die Schule“.

Ländlichen Raum nicht benachteiligen

„Die Ausweisung des Stadtbudgets im Bereich des Schulhausbaus und der Investitionen in Kindertageseinrichtungen wurde im Zuge der Haushaltsverhandlungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 zwischen den Koalitionspartnern vereinbart“, erklärte der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Holger Gasse, auf DNN-Anfrage.

Das kann als Erfolg gewertet werden: Der Freistaat wird im geplanten Doppelhaushalt wieder ein Stadtbudget für den Schulbau auflegen und die Mittel deutlich aufstocken. Zuvor hatten die Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz in einem flammenden Appell um Fördermittel geworben.