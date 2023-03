﻿Schülerin aus Dresden gewinnt den Technikwettbewerb

Dresden. Johanna Heß von der 56. Oberschule hat den 20. Technikwettstreit gewonnen. In der ersten Runde des diesjährigen Wettbewerbes im Fach Wirtschaft/Technik/Haushalt der 9. Klassen zeigten zwei Oberschülerinnen und fünf Oberschüler ihre Fähigkeiten beim Anfertigen eines Werkstückes. Die drei Bestplatzierten, Zweiter wurde Joschka Steier von der Freien Evangelische Schule Dresden und Dritte Leonie Fengler von der Oberschule Weixdorf, haben sich für den Landeswettbewerb am 10. Mai qualifiziert. Neben einer Urkunde erhielten die Siegerinnen und der Sieger Akkubohrschrauber oder Werkzeugkasten für die nächsten handwerklichen Herausforderungen.

Kerzenhalter anfertigen

Der Wettstreit fand traditionell in den Räumen des Ausbildungszentrums des kommunalen Versorgungsunternehmens Sachsen Energie statt. Die Jugendlichen mussten mit den Werkstoffen Holz und Metall einen Kerzenhalter für den Geburtstag ihrer Oma anfertigen. Für die Bewertung waren einerseits theoretische Kenntnisse und planerische Fähigkeiten, aber auch die praktische Fertigung des Werkstückes entscheidend.

Es muss alles sitzen

„Es muss von Anfang bis Ende alles sitzen. Fachliches Wissen und Können ist wichtig, aber kann nur dann perfekt eingesetzt werden, wenn man kreativ, eigenständig, sauber und sicher arbeitet“, so Thomas Keil, technischer Ausbilder von Sachsen Energie, der den Wettstreit bereits von Anfang an betreut. Er selbst begann als Auszubildender seine Karriere bei Sachsen Energie und freut sich, die Jugendlichen auch im 20. Jubiläums-Wettstreit zu begleiten, bevor er nächstes Jahr in den Ruhestand gehen wird.

Fachjury kürt die Sieger

Eine Fachjury aus Pädagogen bewertet die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler und kürt die Sieger. Die Teilnehmer können beim Wettstreit auch gleich etwas Sachsen Energie-Luft schnuppern. Denn sowohl bei Praktika, einer Ausbildung, einem Dualen Studium oder in Traineeprogrammen bietet der größte ostdeutsche Kommunalversorger Perspektiven für junge Menschen.