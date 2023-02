Schreck-Schüsse im Dresdner Stadtzentrum: Polizei meldet „derzeit keine Gefahrensituation“

An der Wilsdruffer Straße soll ein Unbekannter am Mittwochnachmittag mit einer Schreckschusswaffe in die Luft gefeuert haben. Die Polizei geht derzeit nicht von einer Gefahrensituation aus.

Blick entlang der Wilsdruffer Straße. Hier soll ein Unbekannter am Mittwochnachmittag mit einer Schreckschusswaffe in die Luft gefeuert haben (Archivbild).

Dresden. Schrecksekunden an Nachmittag in der Dresdner Innenstadt: Ein Unbekannter hat hier offenbar kurz vor 16 Uhr mit einer Schreckschusspistole in die Luft gefeuert. Die Polizei suchte am Abend noch nach dem Schützen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Derzeit ist keine Gefahrensituation für die Bevölkerung erkennbar“, meldete die Einsatzzentrale. Ein Zeuge hatte den Vorfall bei den Beamten gemeldet. Verletzt wurde niemand. Ermittelt wird gegen den unbekannten Schützen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.