Schreck-Schüsse im Dresdner Stadtzentrum: Polizeieinsatz beendet

Blick entlang der Wilsdruffer Straße. Hier soll ein Unbekannter am Mittwochnachmittag mit einer Schreckschusswaffe in die Luft gefeuert haben (Archivbild).

An der Wilsdruffer Straße soll ein Unbekannter am Mittwochnachmittag mit einer Schreckschusswaffe in die Luft gefeuert haben. Die Polizei suchte nach dem Schützen.