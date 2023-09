﻿Schreber in Dresden kämpfen um ihre Kleingärten

Dresden. Dresden ist eine Schreberstadt. Nach Angaben des Stadtverbandes Dresdner Gartenfreunde findet jeder zehnte Einwohner Erholung in einem Kleingarten. Doch die Begehrlichkeiten, den Grund und Boden anderweitig zu verwenden, sind groß.

Hier müssen Schreber mit ihren Gärten gerade umziehen

Die Stadt Dresden versuche immer, Ersatz an anderer Stelle zu schaffen, wenn Kleingärten der Stadtentwicklung oder auch aufgrund des Hochwasserschutzes weichen müssten, sagt Frank Hoffmann, der 1. Vorsitzende des Stadtverbandes. „Aktuell werden Teile der Kleingartenanlage Reichsbahn Dresden I zugunsten einer gewerblichen Nutzung leergezogen. Den Pächtern wurden Ersatzflächen im Güttler-Heim e.V. angeboten. Die Anlage wurde dafür erweitert.“

Kleingärten befinden sich aber nicht nur auf städtischer Flur, sondern oft auf Privatland. Die Eigentümer haben nicht selten andere Interessen für die Nutzung ihres Grund und Bodens.

Welchem Kleingartenverein gerade gekündigt wurde

Jetzt geht es Schrebern in Leubnitz-Neuostra an den Kragen. Und zwar in der Kleingartenanlage Friebelstraße e.V. Am 22. Juni dieses Jahres flatterte den Schrebern die Kündigung ins Haus. Denn der Grund und Boden, auf dem sich die 94 Parzellen befinden, ist nicht in Besitz der Stadt, sondern gehört einem Immobilienverwaltungsunternehmen mit Sitz in Dresden.

Das hat mit dem Stück Land, das reichlich 21500 Quadratmeter umfasst, offensichtlich andere Pläne. Wenn man die schöne Lage am Stadtrand sieht, ahnt man auch warum. Doch die Kleingärtner wollen um ihre Scholle kämpfen.

Von der Kleingartenanlage hat man einen schönen Blick auf Dresden. Markanter Punkt am Horizont ist der Dresdner Fernsehturm. © Quelle: Anja Schneider

Wie die Anlage Friebelstraße e.V. entstand

Die Kleingartenanlage gibt es seit 1987. Sie entstand auf einer nach der Bombardierung Dresdens 1945 mit Trümmerschutt aus der Innenstadt verfüllten Lehmgrube. „Die Besitzer der einstigen Lehmgrube waren enteignet worden. Zu DDR-Zeiten wurde dann das Land für Kleingärten zur Verfügung gestellt“, so Frank Hoffmann, 1. Vorsitzender des Stadtverbandes „Dresdner Gartenfreunde“ e.V. Dieser setzt sich für die Interessen der Vereine ein, die dem Verband angehören.

Die Schreber selbst machten es damals urbar. „Die vom Stadtverband zur Verfügung gestellte Fläche präsentierte sich als chaotische Bauschuttdeponie. Sie konnte im Auge des Betrachters unmöglich der Grund und Boden für eine Kleingartenkolonie sein“, heißt es unter Fotokopien, die im kleinen Vereinsheim hängen. Aber die Schreber haben es geschafft und den Ort in eine grünende und blühende Oase verwandelt.

Welche „Lösung“ der Eigentümer anbot

„Nach der Wende stellten die Nachkommen einen Restitutionsanspruch und hatten Erfolg“, so Frank Hoffmann. Für die Kleingärtner änderte sich zunächst nichts. Erst als der Münchner Anwalt, der mit der Verwaltung beauftragt war, den Grund und Boden an besagte Immobilienverwaltungsfirma weiterverkaufte.

Dieser gehöre nun auch ein Teil der benachbarten Anlage Spitzwegstraße und die Anlage des Kleingärtnervereins Gostritzer Straße, weiß der Vorsitzende der Stadtverbandes. Und er erzählt, dass er von der Immobilienverwaltung ein unmoralisches Angebot bekommen habe. „Wir sollten die Kleingartenanlage Gostritzer Straße opfern, dafür würden die anderen beiden Anlagen unangetastet bleiben. Das haben wir natürlich abgelehnt.“

Warum ein Kauf des Grundstückes scheiterte

Dann sei ein Kaufangebot für alle drei Anlagen gemacht worden. „Das ist an den Preisvorstellungen des Unternehmens gescheitert“, so Hoffmann. „Wir hätten 6 Euro pro Quadratmeter laut Bodenrichtwert und Bundeskleingartengesetz gezahlt.“ Das hätte aber nur etwa einem Drittel der Preisforderung des Eigentümers entsprochen. So wurde daraus nichts.

„Im Mai dieses Jahres wurden wir aufgefordert, die Pacht den Marktbedingungen anzupassen. Der Pachtpreis regelt sich aber nach Bundeskleingartengesetz und beläuft sich auf den vierfachen Betrag dessen, was ortsüblicherweise im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüsebau bezahlt wird. Aktuell sind das in Dresden 8,8 Cent pro Quadratmeter und Jahr“, weiß der Vorsitzende der Dresdner Gartenfreunde.

Wie viel Pacht der Eigentümer haben möchte

Die Immobilienfirma habe aber 15 Cent pro Quadratmeter und Monat verlangt. „Das hätte für die Kleingärtner hier das 20-fache an Pacht bedeutet. Wir haben das mit allen Vereinen besprochen, die Mitglieder lehnten das aber ab.“ Dann sei offensichtlich nach Gründen für eine fristlose Kündigung gesucht worden, erzählen die Vertreter des Vereins. Doch da habe der Eigentümer keinen Ansatzpunkt gefunden. „Die Anlage hier ist vorbildlich“, so Hoffmann.

Nun sei den Mitgliedern des Kleingartenvereins Friebelstraße e.V. zum 30. November gekündigt worden. „Und uns wurde angedroht, dass die Nutzung der Pachtgrundstücke unterbunden werde, wenn wir die Anlage nicht herausgeben“, schildert Frank Hoffmann. Der Ton sei schärfer geworden, schätzt er aus seinen Telefonaten mit dem Immobilieneigentümer ein.

Wie der Stadtverband auf die Kündigung reagiert

Auch Wochenendgärtnern und Garagenbesitzern nebenan sei zuvor schon gekündigt worden. „Wir haben Sorge, dass es hier vielleicht auch zu solchen Vorkommnissen wie nebenan kommt“, so Jürgen Vierig, der Vorsitzende des Kleingärtnervereins Friebelstraße e.V. Auf die Frage, was es denn da für Vorkommnisse gab, sagt er: „Brände, Einbrüche und so was.“

Der Stadtverband der Kleingärtner wird jetzt eine Feststellungsklage einreichen, weil er der Ansicht ist, dass die Kündigung laut Bundeskleingartengesetz unwirksam ist. Wenn Baurecht bestehen würde, hätten die Kleingärtner keine Chance. Dem ist aber nicht so.

„Wir fordern zudem vom Eigentümer eine Erklärung, dass er bis zur gerichtlichen Entscheidung nichts unternimmt, was den Besitz der Kleingärtner stört. Lässt er sich auf diese Erklärung nicht ein, werden wir eine Sicherungsverfügung beantragen“, kündigt der Vorsitzende des Stadtverbandes an.

Wo der Stadtverband ebenfalls gegen eine Kündigung kämpft

Dieser Fall ist nicht der einzige, wo Grundeigentümern Kleingärten ein Dorn im Auge sind, weil sie gern mehr Geld aus ihrem Grund und Boden machen möchten. So sei dem Kleingärtnerverein „Am Kindergarten“ in Weixdorf gekündigt worden, „weil die private Eigentümerin die 0,65 Hektar verkaufen möchte“, weiß Hoffmann.

In erster Instanz bekam die Klägerin Recht. Der Stadtverband der Gartenfreunde jedoch ging in Berufung. „Auch für diese Fläche besteht kein Baurecht. Deshalb ist die Kündigung aus unserer Sicht nicht wirksam“, so die Ansicht von Frank Hoffmann.S

