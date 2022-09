Schokoriegeldieb in der Dresdner Neustadt ertappt

Dresden. In der Dresdner Neustadt ist am Mittwoch ein junger Mann beim Diebstahl von Schokoriegeln ertappt worden. Er soll sich die Naschereien am Abend in einem Markt der Bautzner Straße eingesteckt haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Sicherheitsmitarbeitern erwischt, versuchte der 18-Jährige zu fliehen und schlug nach den Angestellten, allerdings ohne zu treffen. Die Polizei nahm den Verdächtigen mit und ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Von fkä