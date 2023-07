Schöffenwahl: Stadträte treffen sich zur Sondersitzung

Dresden. Die Dresdner Stadträte treffen sich nach den Sommerferien zu einer Sondersitzung, um über den noch offenen Beisitzerposten für den Schöffenwahlausschuss abzustimmen. Darauf haben sich die Stadtverwaltung und die Landesdirektion Dresden verständigt. In den vorangegangenen Sitzungen war es nicht gelungen, eine vollständige Liste mit Beisitzern für den Ausschuss vorzulegen. Bislang konnten sich die Räte nur auf sechs von sieben Posten einigen. Nach Angaben der Stadtverwaltung kommen die Räte am Donnerstag, 24. August, zusammen. Im Ältestenrat soll die Sitzung vorbereitet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Schöffenwahlausschuss werden die Schöffen gewählt, die ab dem 1. Januar 2024 ihre Ämter aufnehmen werden. Vorher sind aber noch mehrere Verfahrensschritte nötig. Daher drängte zuletzt auch Justizministerin Katja Meier (Grüne) auf eine zügige Lösung. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass Gericht nicht verhandeln können oder Gefangene aus der Untersuchungshaft entlassen werden müssen, weil Prozesse ausfallen. „Ich appelliere eindringlich an alle Verantwortlichen in Dresden, ihre gesellschaftliche Pflicht zu erfüllen und die Vertrauenspersonen umgehend zu wählen“, sagte Meier.

Grüne: Wahlmarathon verhindern

Andrea Mühle (Grüne) hat nun alle „demokratischen Fraktionen“ dazu aufgerufen, mit einem gemeinsamen Vorschlag in die Sondersitzung zu gehen. „Ein erneuter Wahlmarathon wäre fatal für das Ansehen des Stadtrates“, sagte sie. Personaldebatten hätten zuletzt schon zu viel Platz in den Sitzungen eingenommen. Zu verhindern sei aber, dass Vertreter einer Partei gewählt werden, die schon oft genug die Grundsätze der Verfassung infrage gestellt hätten. Mühle: „Ich kritisiere scharf, dass es über die AfD-Fraktion hinaus Menschen in diesem Rat gibt, die einen Vorschlag dieser Fraktion wählbarer fanden, als einen des Oberbürgermeisters, oder durch eine ungültige Stimme mutwillig verhinderten, dass einer der Vorschläge das notwendige Quorum von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erreicht.“

DNN