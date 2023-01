Schnee in Dresden: Mehrere Buslinien stellen Betrieb ein

Es schneit in Dresden, das beeinträchtigt den Busverkehr (Symbolbild).

Wie prognostiziert hat es am Samstagnachmittag in Dresden begonnen, zu schneien. Mehrere Buslinien in der Stadt haben daraufhin den Betrieb vorübergehend eingestellt.