﻿Schloss Pillnitz erhöht die Preise

Dresden. Noch ist Schloss Pillnitz in Dresden in der Winterruhe. Man kann aber kostenlos durch den Park spazieren, das Palmenhaus besuchen (kostet Eintritt) oder im Rahmen einer Führung das sonst um diese Zeit geschlossene Schlossmuseum besichtigen. Doch ab 18. Februar kehrt mehr Leben ein. Denn dann beginnt die Kamelienblüte und das Schauhaus ist wieder geöffnet. Wer die Blütenpracht der berühmten Kamelie genießen möchte, muss aber ab diesem Jahr mehr zahlen.

Kamelienbesichtigung kostet jetzt 5 Euro

Der Eintritt in Kamelien- und Palmenhaus wurde von 3 Euro auf 5 Euro erhöht. Das ist eine Steigerung um 66,67 Prozent. Ermäßigte Eintrittskarten kosten 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt. Josefine Frank, die neue Schlossleiterin von Pillnitz, begründet die Erhöhung durch die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH mit gestiegenen Energiepreisen, Lohnkosten und der allgemeinen Inflation.

Auch Eintritt in Park und Schlossmuseum kostet mehr

Mit Saisonbeginn am 1. April kostet dann auch der Besuch des Parkes in der Zeit von 9 bis 18 Uhr 5 Euro (erm. 4 Euro). Da waren es bislang ebenfalls 3 bzw. 2,50 Euro. Des Weiteren steigt der Museumseintritt (Schlossmuseum und Kunstgewerbemuseum) von 10 auf 12 Euro, was einer Erhöhung von 20 Prozent entspricht. Und auch Gartenfans müssen für die Gartenfreund-Karte, mit der man ein Jahr lang den Park besuchen kann, tiefer in die Tasche greifen. Da ist der Preis von 10 auf 15 Euro gestiegen, das sind 50 Prozent mehr.

Eintritt in den Park kostet seit 2012 Geld

Eintritt in den Pillnitzer Schlosspark wird seit 2. April 2012 erhoben. Damals gab es massive Proteste und es bildete sich eine Bürgerinitiative. Der Schlösserbetrieb begründete damals die Einführung damit, dass das Geld dringend zur Erhaltung der Parkanlage benötigt werde. Die staatlichen Zuschüsse würden nicht mehr reichen, um die unter Denkmalschutz stehende Anlage in einem angemessenen Zustand zu erhalten. Zudem sollte Vandalismus zurückgedrängt werden.

