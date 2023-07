﻿6000 Gäste feiern Dresdner Schlössernacht – „So heiß war es noch nie“

Am Sonnabend feierten 6000 Menschen bei tropischen Temperaturen die Dresdner Schlössernacht. Die Veranstalter zeigen sich zufrieden.

Dresden. Trotz der heißen Temperaturen haben 6000 Gäste am Samstagabend die 13. Dresdner Schlössernacht gefeiert. „In 13 Jahren haben wir schon viele Wettervarianten erlebt, aber so heiß war es noch nie“, sagte der Veranstalter Mirco Meinel am Sonntag in Dresden. Die Beteiligten hätten dennoch eine rundum gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt. Um das denkmalgeschützte Areal zu bewahren, war die Gästezahl limitiert.