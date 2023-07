Dresdner Elbschlösser wieder Schauplatz von Musik und Tanz

Kostenfrei bis 12:00 Uhr lesen

SVT Görlitz

Der VT 18.16 gilt als der schönste Zug der Deutschen Reichsbahn. Schon als Kind durfte Andreas Haufe in den Führerstand klettern. Nun hilft er bei der Rekonstruktion des Schnelltriebwagens. Schon bald will er wieder in dessen Kanzel sitzen – als Lokführer.