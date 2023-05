﻿Dresdner Schlössernacht: Lokale Künstler für das „Atelier am Teich“ gesucht

Dresden. Nachdem bereits traditionsreiche Veranstaltungen wie die Bunte Republik Neustadt, das Hechtfest und zuletzt das Elbhangfest abgesagt wurden, gibt es nun Entwarnung für eine weitere Open-Air-Veranstaltung: die 13. Ausgabe der Dresdner Schlössernacht wird wie geplant stattfinden.

Am 15. Juli öffnen die drei Elbschlösser ab 17 Uhr ihre Pfoten für etwa 6 000 Besucher. In den Parkanlagen von Albrechtsberg, Eckberg und des Lingnerschlosses gibt es an diesem Sommerabend Tanz, Musik, Kulinarik, Lichtinstallationen und ein Feuerwerk. Den Abschluss machen Partys in der Saloppe und dem Heizhaus, bei denen DJs auflegen werden. Auf den 15 Spielflächen, die auf dem Festgelände verteilt sind, soll es insgesamt 88 Konzerte und Auftritte geben. Dafür holte Sylvia Grodd, die Künstlerische Leiterin der Schlössernacht, etwa 250 Künstler ins Boot.

„13 Kreativinseln“ für Künstler aus der Region

Eine Neuheit planen die Organisatoren in diesem Jahr, das „Atelier am Teich“. Maler, Grafiker oder Bildhauer aus der Region können sich für einen Platz im Freiluftatelier am Teich im Schlossgarten Albrechtsberg bewerben. „Bildende Künstler können hier auf 13 Kreativinseln aktiv werden, ihre Werke ausstellen und mit den Gästen ins Gespräch kommen“, so Grodd. „Gern können sich auch zwei Künstler eine Insel teilen und sich in der Kommunikation mit den Gästen abwechseln.“

Sylvia Grodd, Künstlerische Leiterin der Schlössernacht, organisiert das Programm für die 15 Bühnen und Spielflächen an den Elbschlössern. © Quelle: Michael Lukaszewski

Dabei sollen die Besucher den Künstlern über die Schulter schauen und den Entstehungsprozess der Werke live miterleben. Die Freiluftgalerie solle dadurch ein „Ort der Begegnung“ werden, hofft Grodd. Damit das Konzept aufgeht, müssen die Bewerber Spaß am Gespräch mit den Besuchern haben und sich gern beim Arbeiten zuschauen lassen, so die Anforderungen. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum 26. Mai per Mail an first-class-concept@sylviagrodd.de bewerben. Jeder teilnehmende Künstler bekommt eine zusätzliche Freikarte für eine Begleitung.

Bildende Kunst in „märchenhafter Atmosphäre“

Schirmherr des Freiluftateliers ist Ulrich Finger, Geschäftsführer der Messe Dresden. Da die Messegesellschaft auch das Schloss Albrechtsberg betreut, unterstützt der Hobbymaler das Kunstprojekt. „Die Macher der Schlössernacht sorgen am Teich immer wieder mit Musik, Lichtakzenten und gastronomischen Inseln für eine märchenhafte Atmosphäre“, so Finger. „Bilder, Grafiken und Skulpturen passen sehr gut dazu, und ich hoffe, dass viele Künstler der Einladung folgen. Ich selbst werde auch einige meiner Bilder mitbringen.“

Der Vorverkauf für die Schlössernacht läuft, von den 6 000 verfügbaren Tickets verkaufte Ausrichter First Class Concept bereits knapp die Hälfte. „Auch wir haben überall steigende Kosten zu tragen und müssen Genehmigungsverfahren bewältigen, die mit Mehrkosten verbunden sind“, so Geschäftsfüher Mirco Meinel. Doch das könne man nicht einfach auf die Gäste umlegen. „Wir sind immer noch unter der magischen Grenze von 50 Euro“, so Meinel.

Tickets unter www.dresdner-schloessernacht.de, bei den bekannten Vorverkaufsstellen und unter 0351 50150666; Erwachsene 48,50 Euro, Kids-Ticket (10 bis 14 Jahre) 24 Euro, Kinder bis 9 Jahre frei.