﻿Schlösserbilanz: Pillnitz ist der Besucherliebling

Für die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen geht es wieder bergauf. Was jetzt Herausforderungen sind, welche neuen Angebote es gibt und warum in Pillnitz schnelles Handeln wichtig war.

Dresden. Bei den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen (SBG) geht es nach dem Tief wegen der Corona-Pandemie wieder bergauf. „Die Besucherzahlen stabilisieren sich“, freut sich Christian Striefler, der Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH. „Das war ein gutes Jahr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und nicht nur das. Nach einer langsamen Erholung der Besucherzahlen bis zum Sommer habe es im zweiten Halbjahr einen großen Zulauf gegeben. Dennoch liegt die Zahl der Besucher mit 1,72 Millionen noch unter der Zahl des Vor-Corona-Jahres 2019. Damals hatten die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen 2,13 Millionen Gäste.

Die beliebtesten Schlossanlagen

Besucherliebling ist die Schlossanlage von Pillnitz mit 329 511 Gästen. Da sind die Parkbesucher außerhalb der eintrittspflichtigen Zeit gar nicht eingerechnet. Christmas Garden erwies sich wieder als Besuchermagnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den beliebtesten Anlagen gehört auch – wenig überraschend – das Schloss Moritzburg. Dort wurden im vergangenen Jahr 228 067 Besucher gezählt – 122 000 von ihnen kamen zur Aschenbrödel-Ausstellung. Rechnet man das Fasanenschlösschen als Teil der Schlossanlage noch hinzu, weist die Statistik für Moritzburg 232 055 Besucher aus.

Bemerkenswert findet Christian Striefler auch das Ergebnis der Parkeisenbahn in Dresden, auch wenn die mit 208 577 Gästen knapp 83 000 Besucher weniger hatte als 2019. Denn die Parkeisenbahn hatte massive personelle Probleme und musste deshalb den Fahrbetrieb einschränken.

In der Region sind von den Objekten, die SBG verwaltet, außerdem die Albrechtsburg in Meißen und die Burg Stolpen Besuchermagnete. Das Barockschloss Rammenau und die Burg Kriebstein zogen sogar mehr Gäste an als 2019. Mildenstein erreichte immerhin Vor-Corona-Niveau.

Neue Angebote in diesem Jahr

Dass Kriebstein und Mildenstein eine solch starke Anziehungskraft entwickelten, hat mit neuen Spielangeboten zu tun. So kann man sich auf der Burg Kriebstein auf eine interaktive Schatzsuche begeben und auf Burg Mildenstein in einen Escape-Room. „Das macht einen Heidenspaß und man lernt auch noch eine Menge“, wirbt Schlösserchef Christian Striefler.

Zum 1. April 2023 werden auch auf Schloss Rochlitz, der Burg Gnandstein und auf Weesenstein interaktive Spielestationen in Betrieb gehen, kündigt die Schlösserverwaltung an. In Pillnitz wird mit dem Spielewochenende Ende August der Mittelteil der Orangerie – das Ringrenngebäude – erstmals seit 1799 tatsächlich wieder als solches genutzt. Dort wird dann ein ganz besonderes Karussell eingeweiht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr ist eine neue Sonderausstellung auf der Albrechtsburg, die der sächsischen Identität auf den Grund geht.

Zudem gibt es eine Wanderausstellung, die bewegende Erinnerungen, verblüffende Verwandlungen und spannende Geschichten aus 30 Jahren Bestehen der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH erzählt.

Die Kostentreiber im Schlösserland

Christian Striefler spricht von einem ausgeglichenen Jahresergebnis, das der Schlösserbetrieb 2022 erzielte. Allerdings trägt sich der Betrieb nicht selbst, sondern bekommt jährlich einen Zuschuss aus dem Landeshaushalt und vergangenes Jahr auch Mittel aus dem Coronahilfsfonds.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem gegenüber stehen gestiegene Kosten durch höheren Mindestlohn, gestiegene Energiepreise, die Inflation überhaupt und den Klimawandel. Allein für Baumpflege, -fällungen und -gutachten wurden 1,2 Millionen Euro ausgegeben. Der Klimawandel und seine Folgen seien die größte Herausforderung für die kommenden Jahre.

Adhoc-Maßnahme wegen der Energiekrise

Energie einzusparen und den Verbrauch an fossilen Brennstoffen zu senken, sei ein mittel- und langfristiger Prozess und ebenfalls eines der großen Themen der nächsten Jahre, so Christian Striefler. Angesichts befürchteter Versorgungsengpässe im vergangenen Jahr sah sich die Schlösserverwaltung allerdings nicht nur zur kurzfristigen Energiesparmaßnahmen gezwungen. Es galt, adhoc zu handeln, um einen Schatz zu retten: die wertvolle Pflanzensammlung einschließlich Kamelie in Pillnitz. Deshalb sei dort in Windeseile eine Flüssiggasanlage installiert worden, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein.