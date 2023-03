﻿Schleuserprozess am Dresdner Landgericht: Bandenmitglied gesteht

Dresden. Im August 2020 flog bei einer Grenzkontrolle deutscher und polnischer Beamter ein Schleuserring auf. Mitglieder der Bande beschäftigen nun die Gerichte, einige wurden bereits verurteilt. Am Donnerstag begann der Prozess gegen ein weiteres Bandenmitglied. Mohammad A. muss sich wegen gewerbs- und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern vor dem Dresdner Landgericht verantworten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schleuser kassierten bis 5000 Euro pro Person

Laut Anklage gehörte der 36-jährige Syrer, der in Straßburg lebte, zu ei­ner internationalen Gruppe, die vor allem Syrer, aber auch Türken oder Iraker, die keine Papiere für eine Einreise und einen Aufenthalt in Deutschland hatten, illegal ins Bundesgebiet geschmuggelt haben soll. Pro Person kassierten sie zwischen 2500 und 5000 Euro.

Eingeschleust, abgesetzt, aufgegriffen

Die Leute – meist Männer, aber auch ganze Familien – wurden teilweise in Lastern von Rumänien und Serbien aus zu Sammelpunkten nach Polen und Tschechien gebracht, von dort in kleinen Gruppen in extra angemieteten Autos über die Grenzen geschmuggelt und in Deutschland einfach abgesetzt. Die Polizei griff die geschleusten Personen unter anderem in Dresden, an einer Raststätte an der A 17, in Thüringen, Bayern oder schon in Polen oder der Slowakei auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Angeklagter soll zu Organisatoren gehört haben

Die Bande war gut organisiert und agierte in wechselnder Besetzung und ar­beitsteilig. Der Angeklagte soll zu den Organisatoren gehört haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm zwölf Schleuserfahrten vor. Mohammad A. räumte, trotz einiger Erinnerungslücken, die Taten ein. Der Prozess wird fortgesetzt.