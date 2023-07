Bundespolizei

Schleuser in Dresden erwischt: Migranten im Kofferraum

Die Schleuser transportierten sieben Menschen in einem Auto – drei mussten im Kofferraum ausharren.

Die Bundespolizei hat in der Nacht zu Samstag in Dresden zwei Schleuser erwischt. Sie transportierten sieben Menschen in einem Auto – drei mussten im Kofferraum ausharren.