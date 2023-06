﻿Wie ein Dresdner sich nach dem Schlaganfall zurück ins Leben kämpft

Dresden. Nein, sagt Burkhard Oppitz. Im Rollstuhl wolle er nicht enden. „Ich will auch nicht die ganze Zeit am Rollator hängen. Dafür muss ich kämpfen.“ Auch an Tagen, an denen es schwerfällt.

Radeln auf dem Hometrainer, Balanceübungen auf einem elektrischen Reitsattel, Physiotherapie, Ergotherapie. Seit einem halben Jahr ist nichts mehr so im Leben des 65-Jährigen, wie es einmal war. Am 9. Dezember 2022 hat Burkhard Oppitz einen Schlaganfall erlitten. Nachts um 3 Uhr.

Etwas taumelig am Abend

Der Vorbote am Abend zuvor: „Mit war gegen 21 Uhr der Unterschenkel etwas eingeschlafen und ein bisschen taumelig zumute“, sagt der Dresdner, der mit seiner Frau Pia in Klotzsche wohnt. Die Erscheinungen gingen schnell wieder vorüber, der 65-Jährige legte sich schlafen. Gegen 3 Uhr ging er auf Toilette, da schlief das Bein wieder ein. Oppitz, der an Gelenkrheuma leidet und regelmäßig seinen Blutdruck überwacht, wollte sich die Manschette des Messgerätes anlegen. „Aber dann wurde alles taub.“ Seine Frau reagierte schnell und rief den Notdienst. „Sie hat mir das Leben gerettet“, weiß Burkhard Oppitz.

Es kommt auf jede Minute an

„Er konnte am Anfang noch reden, dann gar nicht mehr“, sagt Pia Oppitz über den dramatischen Morgen. Sie habe nicht gezögert, den Rettungswagen zu rufen. „Es hat gefühlt ewig gedauert, bis er kam.“ Auch wenn es nur wenige Minuten waren. „Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an“, sagt Professor Timo Siepmann, Ärztlicher Leiter des Netzwerks Telemedizinische Schlaganfallversorgung Ostsachsen und des SOS-Care-Programms am Universitätsklinikum Dresden. Je früher die Akuttherapie beginne, umso größer seien die Aussichten, dass sich der Patient von den Folgen des Schlaganfalls erhole. „In jeder Sekunde, die ungenutzt verstreicht, geht Gehirngewebe zugrunde“, weiß der Mediziner.

Therapiestart vor Transport in die Neurologie

Im Netzwerk Telemedizin kooperieren 13 Kliniken ohne neurologische Stationen im Dresdner Umland mit dem Universitätsklinikum. Wird ein Schlaganfall-Patient in der internistischen Notaufnahme eingeliefert, nehmen die Häuser Kontakt mit dem Universitätsklinikum auf und übermitteln die CT-Bilder via Internet. „Wir helfen den Kollegen vor Ort dann, eine Entscheidung zu treffen.“ Die Therapie beginnt, bevor der Betroffene mit dem Krankenwagen in eine Klinik mit Neurologie verlegt wird.

Geschwindigkeit bei der Rehabilitation

Nicht nur bei der Akuttherapie ist Geschwindigkeit wichtig, so Siepmann, sondern auch bei der Rehabilitation. In den ersten drei Tagen nach dem Schlaganfall hätten die Patienten ein erhöhtes Risiko, einen weiteren Schlaganfall zu erleiden. Dann setze die Rehabilitation ein, mit der die Folgen des Schlaganfalls reduziert und dem Betroffenen eine hohe Lebensqualität gesichert werden sollen.

1000. Patient des Nachsorgeprogramms

Burkhard Oppitz ist ein ganz besonderer Patient. Nicht nur, weil er mit hoher Motivation um die Rückkehr in sein normales Leben kämpft, auch wenn er bald in Rente gehen und nicht mehr im Service eines Dresdner Hotels arbeiten wird. Oppitz ist der 1000. Patient des Nachsorgeprogramms SOS-Care. „Es geht darum, nicht die Akte mit dem Entlassungsbrief zu schließen, sondern den Patienten auch in der ambulanten Nachbehandlung zu unterstützen“, sagt Mediziner Siepmann. Vier Fallmanager halten den Kontakt zu den Patienten, räumen bürokratische Hürden aus dem Weg, geben Ratschläge und manchmal einen Denkanstoß, wenn die Nachsorge nicht optimal laufen sollte – oder Patienten in alte Verhaltensmuster zurückfallen und sich so selbst gefährden.

„Erst hatte ich keine Hoffnung“

Fünf Tage blieb Oppitz im Universitätsklinikum, schon am dritten Tag hat er auf dem Hometrainer gesessen. „Meine rechte Seite war total gelähmt. Als ich aufgewacht bin, hatte ich keine Hoffnung. Ich konnte nichts bewegen, weder die Finger noch das Bein.“ Doch dann erwachte der Kampfgeist. Weil er nicht zupacken konnte, ließ sich Oppitz die rechte Hand an den Lenker binden, um losstrampeln zu können. „Das Team von SOS-Care hat sich gleich um mich gekümmert und die Nachbehandlung geplant.“

Ein halbes Jahr in Pulsnitz

Am 15. Dezember wurde der Dresdner in die Rehaklinik nach Pulsnitz verlegt. „Ich habe immer weiter Fortschritte gemacht“, sagt Oppitz, bis zum 5. Mai blieb er in stationärer Betreuung. In der Zwischenzeit konnte seine Frau die Wohnung so umbauen lassen, dass der 65-Jährige jetzt mit seinen noch vorhandenen Einschränkungen zurechtkommt.

„Er ist ein Musterpatient“

„Wir halten den Kontakt zum Patienten und seinen Angehörigen auch nach der Entlassung aus der Klinik“, erklärt Schlaganfalllotsin Nastasja Pfaff. Schon in der Akutphase hat sie den Kontakt zu Oppitz aufgenommen und ihm den Arztbrief „übersetzt“. Dann wird eine Liste erstellt, auf der die wichtigsten Aufgaben und die Termine festgehalten werden. „Bei Herrn Oppitz ist alles auf fruchtbaren Boden gefallen, er ist ein Musterpatient und seine Angehörigen ziehen voll mit“, lobt die Fallmanagerin.

Ergebnisse sprechen für sich

Die Ergebnisse des SOS-Care-Nachsorgeprogramms sprechen für sich: Das Risiko der betreuten Patienten, einen weiteren Schlaganfall zu erleiden, ist deutlich geringer als bei nicht betreuten Betroffenen, so Stiepmann. Die Rückfallrate der SOS-Care-Patienten lag bei 5,1 Prozent, während Patienten ohne spezielle Nachsorge zu 14,2 Prozent von einem erneuten Schlaganfall betroffen waren. Auch viele Parameter wie Blutdruck und Blutwerte sind bei den betreuten Betroffenen besser als bei unbetreuten. Aber: Bisher unterstützt nur die Krankenkasse AOK Plus das Programm.

Heimlich auf dem Fahrersitz gesessen

Mit eisernem Willen hat es Oppitz geschafft, gehend aus der Klinik entlassen zu werden. Mit Beharrlichkeit wird er es auch schaffen, weitgehend ohne Komplikationen sein Leben leben zu können. „Ich will wieder meine Pferde füttern und auf dem Traktor sitzen“, sagt der 65-Jährige, der als Hobby Pferdehaltung betreibt. Heimlich hat er auch schon mal wieder auf dem Fahrersitz gesessen, gesteht er. „Auf dem weiten Acker.“

Der Infobus der Initiative „Herzenssache Lebenszeit“ macht am Montag, 12. Juni, von 10 bis 15 Uhr auf der Schloßstraße am Kulturpalast Station. Vertreter der Dresdner Krankenhäuser und weitere regionale Partner beraten Interessenten. Auch für individuelle, aufklärende und beratende Gespräche ist Raum.

